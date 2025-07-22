蔡沐妍美國遭砸車窗！　「後車廂全被翻」檢查後傻眼：小偷看不上？

記者蔡宜芳／綜合報導

女星蔡沐妍（Lydia）在2015年嫁給整型醫師李岳樺，育有一對兒女。她近來和家人旅居在美國，不時會分享當地日常，沒想到，她22日竟被小偷打破車窗，無奈笑說：「灣區治安變差的傳聞輪到我了是不是？」

▲蔡沐妍近來待在美國。（圖／翻攝自Instagram／missgorgeous45）

蔡沐妍透露，她的車子是在Mountain View的停車場被打破車窗的，這也是她第二次在美國被破窗。蔡沐妍提到，她大學時期被打破車窗後，遭偷走了一台MP3播放器，「跟那次比起來這個賊算是仁慈很多（？）打破小玻璃修起來也比較便宜。」不過，她也無奈自嘲：「害我離我早上去看了豪宅的豪宅夢又更遙遠了，因為要先修這塊玻璃。」

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▲蔡沐妍被砸車窗。（圖／翻攝自Instagram／missgorgeous45）

蔡沐妍也補充說，幸好當天有剛下班的妹妹同行，才能幫忙先將孩子載回家。他透露，車子的後座有被掀開，後車廂也遭翻動過，但沒有任何財物損失，她為此開玩笑說：「但是小偷沒有看到喜歡的東西，所以沒有財物損失。小偷是看不上我的東西是不是啊？我感到受傷？前座其實我放了一台kindle跟一隻meta太陽眼鏡，他也是不要欸……」

▲蔡沐妍透露自己的東西都沒被偷。（圖／翻攝自Instagram／missgorgeous45）

對於蔡沐妍的遭遇，網友紛紛表示「上禮拜才看到你分享美國治安如何以及怎麼預防，誰知道防不勝防，現在也太誇張了」、「這才像加洲嘛」、「幸好人沒事」、「現在美國真的車裡不能放東西」。