統神SWAG首戰「2女優上陣」放話一定脫！　爆直接來沒尺度：為藝術犧牲

記者孟育民／台北報導

亞洲統神張嘉航日前加盟成人平台直播SWAG，明將一次開戰2名女優，他今（22日）出席開播記者會，預告明晚尺度「無極限」，放話自己一定會脫：「女優隨便碰我都可以，為了藝術犧牲我可以。如果要我下海，一定要有那個價碼，這次預期走向是沒有限制的統神電台，應該不太會擦邊球，就是直接來，我們會有一些行為，也會有一點動作。」

▲統神加盟Swag舉辦記者會，好友基隆東站台。（圖／記者周宸亘攝）

統神曾經7天沒洗澡，被問到如果女來賓提出「有異味希望梳洗」等要求，他則說會注重衛生，「我敬業啦，一定會洗澡。」他透露，自己最重視女優的臉，「我對於胸部、屁股都還好，我是真的很在意第一眼，我喜歡成熟型，大概就是林志玲那個類型。」

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▲統神提前預告節目內容。（圖／記者周宸亘攝）

統神的工作都是由老婆決定，他坦言節目內容對方都有同意，對於價碼並不知情，「就是為了藝術犧牲，起生理反應不是很正常嗎？她怎麼可能會生氣，沒反應才奇怪，到時候有反應就是我對不起我老婆。」

▲▼統神對於尺度不設限。（圖／記者周宸亘攝）

如果被女優上下其手，他則大方說「隨意摸」，連被喇舌都可以，「我們是為了節目，都是為藝術犧牲，如果太誇張會控制啦，如果褲子被往下拉，大家都成年人了，尺度不設限。」被問到對於自己尺寸滿意嗎？他笑說：「我只能說沒辦法改變這件事情，但我是屬於爆發型。」







