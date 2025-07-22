台灣生態攝影先驅認了：多次寫遺書　遠赴巴布亞發燒「靈魂出竅」

記者黃庠棻／台北報導

由沈可尚導演執導、七日印象製作、緯創人文基金會獨家贊助的紀錄片電影《我在荒野做了一場夢》，紀錄知名生態攝影師、文學家徐仁修老師6年間與大自然美景的探險之路。昨（21）日舉行媒體試片，徐仁修開心分享自己前一天才剛拍完山羊，拍到手腳都被螞蟥咬，但他還是溫柔地放走動物並對牠們說「你身上有我的血，現在是我的血親了！」

▲《我在荒野做了一場夢》紀錄台灣生態攝影先驅徐仁修的故事。（圖／牽猴子提供）

導演沈可尚則透露，拍攝期間恰好碰上疫情，讓他有更多時間跟機會，可以跟著老師在台灣到處跑來跑去。徐仁修更表示「我要向製作團隊抗議，帥的時候都不拍我，一直等到我這麼老才來拍我！」一席話逗樂現場觀眾。

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每每回想人生經歷，徐仁修有感而發認為自己就是「天生注定做這件事」，縱使頂著病痛，仍堅持不斷探險，誠如他所說的「我為什麼拍那麼多，完美的照片永遠還沒有出來。」

▲《我在荒野做了一場夢》紀錄台灣生態攝影先驅徐仁修的故事。（圖／牽猴子提供）

徐仁修一次前往巴布亞拍攝天堂鳥時，身體本來就不適，又出現發燒症狀。同行醫師提醒「這很麻煩，如果你盲腸破了，整個腹膜發炎就救不了了。」當時他一邊聽慢慢睡著，突然覺得自己好像在作夢一樣「看到我在下面，還以爲自己靈魂出體，要死掉了。」頓時他對生死很釋然說「我們一輩子拿大砲，背東西、三角架，上山下海，都很沈重，今天我可以飄起來，要去哪裡很輕鬆，死也沒什麼好怕的。」

▲《我在荒野做了一場夢》紀錄台灣生態攝影先驅徐仁修的故事。（圖／牽猴子提供）

隨著年紀增長，徐仁修長年下來的職業傷害也造成身體難以負荷，2019年的一場手術，讓他首次感受到時間的重量。一次拍攝他必須背著尿袋在身上，他用一貫輕鬆的心情面對，講了一段91歲樞機主教尿失禁的故事，主要想表達在人間多高貴，病痛前都是一樣的。

▲《我在荒野做了一場夢》紀錄台灣生態攝影先驅徐仁修的故事。（圖／牽猴子提供）

徐仁修說「如果可以忍一秒鐘，誰不忍啊。」畫面中的他輕嘆一口氣，便抬頭仰望樹林與天空，注意力馬上就被最深愛的事物吸引走了，接著緩緩說「這竹葉真漂亮，你看那光線，這麼漂亮它還是要飄落。」幾句話足見他將自己的生命和大自然輝映著。

▲《我在荒野做了一場夢》紀錄台灣生態攝影先驅徐仁修的故事。（圖／牽猴子提供）

而徐仁修自認最多再多活個十幾年，遺書也寫過好幾回「只要我沒有能力行動，也很難寫東西了，我要走，其實如果我要死，能死在這個我一直關心的熱帶雨林裡面，也是不錯的地方。」他邊說邊分享著自己拍下的熱帶雨林豐富生態，彷彿早已把生命交付給自然的一切。

《我在荒野做了一場夢》是曾獲台北電影節百萬首獎的導演沈可尚，攜手攝影團隊，以生態攝影先驅徐仁修為主角，橫跨台灣山林與亞馬遜雨林，將徐仁修個人生命歷程、對大自然的深刻凝視與長年奔走荒野的精神，以詩意的影像語言登上大銀幕。

▲《我在荒野做了一場夢》紀錄台灣生態攝影先驅徐仁修的故事。（圖／牽猴子提供）

此片以七幕結構貫穿全片，從「原慾」到「原點」，融合黑白影像、濃烈的自然色彩與環境原音，營造一種既沉靜又深邃的觀看體驗。導演與拍攝團隊在多年拍攝中，也被捲入自我探索的旅程，與徐仁修一同扣問生命的意義與極限。《我在荒野做了一場夢》8/22探險啟程。