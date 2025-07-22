劉宇寧守約已故粉絲6年！　演唱會22排9號永遠空著：給妳留位，記得來

記者田暐瑋／綜合報導

大陸男星劉宇寧同時活躍音樂與戲劇圈，19、20日在深圳舉行個人演唱會，現場座無虛席，不過場中22排9號座位被特意留空，上面還擺著一束白色鮮花，並點亮了螢光棒，背後故事其實是要悼念一位17歲粉絲，令人聽了動容，這份真情讓網友紛紛讚譽劉宇寧是「內娛真情標竿」。

▲劉宇寧為已故粉絲留空位。（圖／翻攝自微博）



劉宇寧的深圳演唱會上，22排9號座位被發現特意留空，椅子上擺放一束純白蝴蝶蘭及一支螢光棒，原來是他為了悼念2019年去世的一名17歲粉絲，這位粉絲當年因病過世，最大願望就是看他的演唱會，卻來不及參加就離世，由於該粉絲在群組內的編號是229號，他便留下了22排9號座位，承諾：「我所有演唱會都給你留位置，記得來。」而他也連續6年信守自己諾言，甚至年年都在女粉絲忌日當天發文悼念，令人感動不已。

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劉宇寧在花束的選擇上，也充滿深意，選用白色蝴蝶蘭象徵「純潔的愛」，搭配銀絲帶傳遞永恆懷念，花店老闆也透露劉宇寧團隊當時來預訂的訊息，除了提前10天預定外，還先告知花束是用來悼念逝者，「先很有禮貌地詢問我是否介意接這類花束，我表示沒有忌諱。接著今天刷到很多朋友發給我才知道這個故事。」

▲劉宇寧為已故粉絲留空位。（圖／翻攝自微博）



劉宇寧的暖心舉動不僅感動了粉絲，也讓媒體與行業內人士讚譽有加，讓網友紛紛讚譽其為「內娛真情標竿」。演唱會期間，劉宇寧收到了超過38個花籃，圈內好友如迪麗熱巴、謝娜、楊超越等送上精心挑選的花籃，以表支持與祝福，演唱會後劉宇寧連發十條微博逐一感謝支持者，彰顯劉宇寧在圈內的好人緣。