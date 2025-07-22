古裝版史密斯夫婦先婚後愛！　孟子義虐戀陸劇男神「互殺3次」笑了

記者黃庠棻／台北報導

陸劇《桃花映江山》由劉學義、孟子義領銜主演，改編自同名人氣小說，劇情講述北苑國公主「姜桃花（孟子義飾）」為國和親遠嫁祈國王子「穆無瑕（邊程飾）」，因被設局陷害，她將計就計委曲嫁予祈國左相「沈在野（劉學義飾）」，兩人先婚後愛、從互相算計到生死雙護攜手共謀江山的故事。

▲《桃花映江山》由孟子義、劉學義主演。（圖／愛爾達電視提供）

《桃花映江山》古裝、愛情、權謀元素，開播後話題不斷，孟子義也掛保證「整部戲的劇情很強，節奏也非常快，姜桃花在戲裡很美、很慘、很強。」被問到接下這部戲的原因時，她說「應該是姜桃花那非常頑強不屈的生命力，我真的非常喜歡。」

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▲《桃花映江山》由孟子義、劉學義主演。（圖／愛爾達電視提供）

在《桃花映江山》的劇情裡，沈在野和姜桃花從「互相算計」到「攜手共生」關係轉變相當大，在前期的劇情中不時會出現掐脖子、拿刀抵著對方脖子的戲份，光是前五集就互相互殺3次，因此被劇迷封為「古裝版史密斯夫婦」。

▲《桃花映江山》由孟子義、劉學義主演。（圖／愛爾達電視提供）

對此，劉學義笑說「我們第一集就像仇人相見般要殺死對方。」孟子義也說「對，他就成天想殺我！當初劇組給我劇本的時候，好像是給了前10集，我一天就看完了，非常喜歡前面男女主角之間的鬥智鬥勇，他們真的拉扯了很多集後，才對彼此產生情愫。」

▲《桃花映江山》由孟子義、劉學義主演。（圖／愛爾達電視提供）

「古裝劇男神」劉學義在《桃花映江山》中，飾演想要洗刷家族冤屈的祈國左相「沈在野」，看似狡猾奸詐、實際上比誰都要愛護子民。

▲《桃花映江山》由孟子義、劉學義主演。（圖／愛爾達電視提供）

劉學義曾在訪問中說「沈在野就像黑豹一樣，因為黑豹很擅於偽裝自己，讓自己藏在暗處，但牠的速度又直達要害、目標，就像他在劇中有一句很經典的台詞『牛羊才會成群結隊，而我善於獨行』，我覺得他就是一個孤勇者，很喜歡他身上的冷靜和睿智，那種為了家族洗刷冤屈的奮不顧身。」《桃花映江山》7月23日MOD影劇館+、Hami Video和ELTA.TV全劇上架。