錦新大樓鬼片「開拍到殺青都有人跳樓」　尹馨拍完衰爆…解方曝光

記者黃庠棻／台北報導

尹馨2024年接拍第一部恐怖片《鬼們之蝴蝶大廈》，電影源自凶宅「錦新大樓」，從開拍就發生令人發毛的事件，令她印象最深的就是，開拍當天就有人跳樓，一直到殺青都還有案件發生，拍攝期間發生了7、8起意外事件，想到都令人頭皮發麻。

▲尹馨拍鬼片變衰，收藏琥珀辟邪。（圖／鏡藝宏海提供）

尹馨回憶拍片過程，透露片場有工作人員能感應到某些特殊的存在，都會叮嚀她不要過去哪些角落，直呼「但有時候拍戲真的太累，根本忘記這件事，找到地方就坐在那邊就休息了！工作人員看到都會驚慌地提醒『怎麼坐在這邊？』」雖然她笑說自己很適合演女鬼，但是接拍這類型的電影還是有點毛毛的。

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▲尹馨拍鬼片變衰，收藏琥珀辟邪。（圖／鏡藝宏海提供）

不僅如此，尹馨還說拍了恐怖片「感覺很衰，什麼事都很不順，拍完還是諸事不順，感覺磁場很混亂，心情也會莫名煩躁。」後來她想到了琥珀辟邪「天然琥珀的靈性功能在於，散發出的正面能量，產生正面磁場」。

▲尹馨拍鬼片變衰，收藏琥珀辟邪。（圖／鏡藝宏海提供）

為了驅散負能磁場，尹馨開始在家中擺放琥珀，並隨身攜帶外出，讓琥珀驅邪吉祥保平安，也讓磁場和能量恢復。而琥珀也讓她工作運再開，工作代言又上門。

▲尹馨拍鬼片變衰，收藏琥珀辟邪。（圖／鏡藝宏海提供）

談到收藏海上黃金「琥珀」，尹馨表示「我對琥珀的自然力量和獨特的美深深著迷」，更分享認識契機「是從電影《侏儸紀公園》那個封存蚊子復活恐龍開始，那時候我就對琥珀很好奇，慢慢接觸才知道琥珀的能量和千萬年自然形成的美。」