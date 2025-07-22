老虎牙子連續三年力挺男性選美　被肌肉群環繞劉伊心感謝老公不吃醋

記者葉文正／台北報導

台灣知名品牌「老虎牙子」第三年贊助台灣男性選美賽事，包括「國際友誼先生（Mister Friendship International）」及昨日圓滿落幕的「台灣先生（Mister Taiwan）」總決賽，再次展現品牌對於台灣選美文化的深度支持與實質行動。

▲劉伊心(右側綠色洋裝)贊助台灣先生總決賽。（圖／老虎牙子提供）

老虎牙子品牌執行董事劉伊心，在活動現場感性表示：「這三年我們每一年都贊助，每一年都很感慨。身為選美出身的我，更能理解這條路的不容易，尤其選美在台灣依然不被普遍重視。看到總算有一個主辦單位願意長期耕耘，真的非常感動，也希望讓更多人看到這塊的潛力與價值。」

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▲參賽者身材都很壯碩。（圖／老虎牙子提供）

台灣代表們在近年派出參與各大國際賽事時，皆有亮眼表現，屢屢斬獲佳績，讓世界看到來自台灣的自信與風采。劉伊心也補充：「我們支持的，不只是一場比賽，更是一群年輕人努力追夢的過程。」

▲劉伊心被猛男環繞。（圖／老虎牙子提供）

活動當天，氣氛熱絡感人，連劉伊心的孩子都忍不住跑上舞台合影，為賽事畫下一個溫馨的句點。她笑說：「選美從來不是表面的比帥，而是學習站上舞台、說出自己、相信自己。看到我們家的小朋友也跑上來，我突然覺得，也許選美精神就是這樣一代代的影響下去。」

她也幽默補充：「真的很感謝我老公完全不吃醋，因為整場活動都是男生（笑），所以我才能這麼安心、專心地支持賽事。」

老虎牙子期待透過持續的贊助與關注，讓選美不再只是少數人的舞台，而是成為培養青年自信、展現多元魅力的場域，為台灣選美產業注入更多正向力量。