Joeman激瘦32公斤變歐爸！　疑認愛掌鏡人「同遊歐洲」霸氣喊：不是渣男

記者孟育民／台北報導

百萬YouTuber Joeman近期瘦身有成，今（21日）出席3C代言記者會，透露靠著飲控，目前已甩肉32公斤，他說昔日最胖是103公斤，如今目標是希望可以到68公斤，「現在差不多71公斤，花了4、5年了，因為中間有復胖，有時候會自暴自棄，加上我大概已經胖了20年了，身體的記憶也是保持在比較胖的那個記憶，所以中間就一直會回彈。」

▲Joeman甩肉32公斤，狀態氣色極佳。（圖／記者周宸亘攝）



Joeman坦言就是靠少吃，「因為其實運動量都跟以前差不多，一天大概吃2餐，但我會控制熱量，可能吃個大概1500到1800卡。」他還笑說，偶會會在影片中看到之前胖的照片，都會讓他感到吃驚，被問到之後有無考慮整形？他則大方說有醫美診所諮詢過，目前還在克服恐懼，「其實有考慮過，但就會害怕，因為鼻子或是眼睛比較不可逆，如果做雙眼皮、隆鼻的話，會怕可能還要2修3修。」

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▲Joeman對體重有焦慮。（圖／記者周宸亘攝）

Joeman先前到瑞士旅遊，不過，有一幕是他在餐廳用餐，被眼尖網友發現疑似有同行者，於是大家紛紛留言調侃他是不是帶女友甜蜜遊歐洲。對此，他今被問到是否和女友一起去，他先表示「就是和我一起去的人啊」，後來神色略為尷尬地說：「我也不想騙你們啦，所以就不要逼問我，最近比較常見面的是阿滴。」頻頻被追問是否有女友，他都沒正面回答，僅回應：「謝謝大家。」

▲Joeman談到感情三緘其口。（圖／記者周宸亘攝）

如今瘦身有成，但他也坦言反而胖的時候異性緣比較好，「我距離帥還有一點距離，我胖的的時候就有談戀愛，前任都結婚了。他們都說，我瘦的時候看起來比較像渣男，但我不是，公眾人物不敢啦，現在社群那麼盛行。」





