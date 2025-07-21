曾之喬陷低潮「痛哭打給辰亦儒」　6年前跨海對話曝光：被接住了

記者劉宜庭／綜合報導

女星曾之喬近日在節目中分享自己人生心路歷程，坦言過去曾陷入低潮，甚至痛哭打電話給老公辰亦儒，兩人跨海的那段溫暖對話也首次曝光，令人動容。

在節目《好ㄚ》訪談中，曾之喬細述人生不同階段的心境轉變，她表示自己現在是一個開放、自在且健康的女人，懂得擁抱生活的喜怒哀樂，特別強調愛自己和與自己和解是人生中最重要的功課。她坦言懷孕前後的身心狀態截然不同，成為媽媽後，她更加敬畏生命，也學會刻意佈局，保有獨處的時光，維持自我。

▲曾之喬、辰亦儒2020年結婚。（圖／翻攝自Facebook／曾之喬）



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然而，曾之喬也不諱言自己曾經深陷情緒崩潰，雖然外表依舊光鮮亮麗，但內心卻是灰色的世界，食不知味，情緒低落，當時恰好逢遇2019年新冠肺炎疫情，才讓她不帶著罪惡感地休息，但狀況持續許久都未改善，一直到好友推薦她去諮商，接受心理師的治療才有所改善。

最讓曾之喬印象深刻的是，當時心理師問「你身邊重要的人，都知道你正在經歷這樣子的混亂和痛苦嗎？」她思考後驚覺，確實有一些人不知道，當時丈夫辰亦儒在大陸工作，加上疫情，夫妻倆相隔兩地：「他知道，可是我沒有好好的完整跟他說。」

當天，曾之喬就決定：「我要打給我老公，好好的講清楚，其實我在一個狀況裡，我覺得我很不好、很久了。」講完這個電話，她瞬間感覺舒服多了，覺得「被接住了」、心中湧上一種說不上來的安心感，「然後後來就發生一些很奇妙的漣漪，因為以後你們如果有機會相處到或對話到，直接就開門見山啦，再也不用繞來繞去、猜你為什麼不好，他很清楚你正在經歷什麼東西。」

▲曾之喬辰亦儒感情甜蜜。（圖／翻攝自曾之喬IG）

「我覺得我講的人，一定都是我確保他們很愛我的，所以他們就會，拿出他們的最好來照顧我，在這個時候啊，我覺得我也才體會到，或許老天爺也就是在告訴我『你要練習讓別人照顧你』。」曾之喬透露，當時辰亦儒雖然人在大陸忙直播等工作，但只要一有空就會打電話給她，「他不是一個懂心理學的人，但是他就是一直很溫柔的陪著我，哇！我真沒想到，會有這麼大的幫助。」

曾之喬說：「我每一次跟他講電話的時候，我就是很像個虛弱的小女孩說『我就是心情不好』、『我就是還是每天都覺得很想哭』，然後就也一直在哭，就這個對話的內容就這麼的淺白純真，但是卻給了我很大的力量，這些都是我從來沒有想過的。」

原先曾之喬並非刻意不告訴身邊的人自己的狀況差，除了疫情影響，當時辰亦儒經常直播到凌晨2點才結束，「我就覺得，哇他已經這麼忙。」因此起初只有報備，大概說最近不好，「你就不會想說，還要跟他聊個半小時一小時的。然後老實說我也比較習慣人跟人見面的對話，我比較不習慣一直用線上啊或是視訊什麼的。」她坦言，這也是她心裡面要練習跨越的東西。

▲曾之喬2024年8月宣布懷孕、2025年初曬出兒子照片。（圖／翻攝自曾之喬IG）