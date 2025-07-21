AV女優慘況曝光！「活動酬勞僅2000元」月薪還被砍　薪資內幕大公開

記者田暐瑋／綜合報導

日本成人界的片酬長期以來備受外界關注，然而實際情況卻遠不如想像中的光鮮亮麗。前成人女優「Takanashi亞妖」近日揭露，大部分女優僅能領取固定月薪，甚至出席活動的報酬僅約新台幣2000元，收入與外界的幻想差距甚大。

Takanashi亞妖表示，街頭AV星探常以高額報酬為誘餌吸引女性入行，但只有少數具知名度的女演員、藝人或寫真女星轉戰成人界時，才能獲得高額酬勞。亞妖曾於2016年進入成人界，並於2018年退出，女優的酬勞通常會隨著作品銷量波動，合約更新時收入可能大幅縮減，即便有傳聞指出拍一部作品可賺取300萬日幣（約60萬元新台幣），但這僅限於特定背景的女優，如曾是藝人或寫真明星，且這種情況比例極低。

▲亞妖公開女優薪資內幕。（圖／翻攝自たかなし亜妖X）



[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然外界認為出演單體作品能賺取高額收入，但實際上大部分女優僅能領取固定月薪，甚至出席活動的報酬僅約新台幣2000元，收入與外界的幻想差距甚大。她也透露，銷量不佳時，月薪可能一次被砍掉100萬至150萬日幣。此外，素人出身的「單體女優」除了拍片外，參加官方活動幾乎無法帶來額外收入，反而可能影響拍片檔期，導致工作繁忙卻收入有限。

近年來，日本成人界因法律規範的改變，也對女優的工作安排產生影響，亞妖指出，新的法規要求女優在簽約一個月內不得拍片，且拍完片後需等待四個月才能上架，雖然此規定旨在保護可能遭偷拍或強迫拍片的女性，但也讓部分女優的收入和工作進度受到衝擊，成人界看似光鮮亮麗，實際背後卻充滿殘酷現實，提醒想入行的女性務必謹慎考量。

▲亞妖公開女優薪資內幕。（圖／翻攝自たかなし亜妖X）