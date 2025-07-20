董璇再婚伴娘是「離過婚」好友佟麗婭！挨批不吉利　網一面倒力挺

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星董璇曾與高雲翔有一段婚姻，於2019年離婚，時隔6年，她近日高調宣布與演員張維伊再婚喜訊，消息一出立刻在微博掀起熱議，她的好姐妹佟麗婭驚喜擔任伴娘，她身穿白紗笑容滿面，佟麗婭則一身新中式禮服現身，氣質大方，成為最搶眼的伴娘之一。伴娘團中除了佟麗婭，還有佟大為的妻子關悅以及幾位圈外好友，至於伴郎團則由喜劇演員左凌峰、劉同等人組成。

▲董璇、佟麗婭是互相扶持的摯友。（圖／翻攝自微博）

其實董璇與佟麗婭早在2009年就因合作相識，兩人外型神似，曾多次被誤認為雙胞胎，私下更以「沒有血緣的親姊妹」互稱。兩人感情深厚，連子女「朵朵」與「小酒窩」從幼兒園到小學都同班，就像一家人般親密，彼此的孩子還會叫對方的媽媽為「媽媽」，可見兩家交情非同一般。

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▲佟麗婭擔任董璇的伴娘。（圖／翻攝自微博）

董璇有過一段婚姻，佟麗婭也與陳思誠離異，當年兩人都處在人生的低谷，互相扶持才熬過艱難時期。董璇曾透露自己的再婚決定對佟麗婭影響很大，「她看到我再次收穫幸福，也重新相信愛情了」，佟麗婭也笑說自己本來「水泥封心」，如今再度被感動。

不過，網路上也有堅信傳統的人，認為「離婚女性當伴娘不吉利」，幸好多數網友力挺兩人的真摯友誼，認為「姐妹情誼才是最重要的」。