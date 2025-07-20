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瑀熙生理期獲公婆寵愛　媽鏡頭前感動喊：重擔放下

記者王靖淳／綜合報導

網紅瑀熙去年3月嫁給圈外男友，同年9月生下兒子「小布」，日前她透過社群分享與公婆的互動，私下相處羨煞不少網友，今（20）日更在IG上傳一段與媽媽合拍的短片，透露對方得知此事的真實反應。

▲▼瑀熙。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

▲瑀熙媽分享與親家的關係。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

透過瑀熙分享的影片可見到，瑀熙媽媽在談到女兒與公婆的相處時表示，對方對女兒的照顧讓她很感激，並認為能有這樣的公婆實屬難得，更感性表示：「妳是我最寶貝的女兒，有人像我這麼寶貝，我真的是很感謝他們。」瑀熙則回憶起剛結婚時的情景，她提到有次公婆邀媽媽到家裡住，當時媽媽還因感動而流下眼淚，「永遠忘不了我媽媽哭的那天。」

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▲▼瑀熙。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

▲瑀熙媽感謝親家對女兒的照顧。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

瑀熙也坦言，認為公婆真的是把她當女兒在照顧，讓她倍感幸福。緊接著，瑀熙的媽媽則感慨地提到，身旁的朋友們曾勸她女兒嫁出去後不要太常找對方，但最後她卻和親家建立深厚的關係，並且互相尊重。她更表示，親家對瑀熙的好，讓她感到無比開心，甚至很放心女兒的婚姻生活，「對妳越好我更開心，讓我重擔放下。」

▲▼瑀熙。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

▲瑀熙認為夫家與娘家相處融洽。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

事實上，瑀熙日前發文透露，自己因生理期不適而躺在沙發上休息，公公不但主動關心她，甚至還掏出一千元讓她去買甜食，讓她感動直呼：「我公公比我老公更寵我。」貼文曝光後，立刻羨煞大批網友，還有人好奇問她婆婆會不會吃醋，結果釣出瑀熙親自回應：「應該是高興都來不及了吧！」表示當時公公給她錢的時候，婆婆就在一旁。

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瑀熙網紅YouTuber結婚懷孕

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