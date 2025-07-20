鄭乃馨宣布改名「是時候讓Nene安息了」　詭異飛升影片挨轟：癲狂

記者劉宛欣／綜合報導

泰籍女星鄭乃馨（Nene）因2020年參加中國選秀《創造營2020》而走紅，2024年認愛「泰版道明寺」Bright，又衝了一波知名度。19日，她在粉絲見面會上，正式宣佈改名為「Qala Nôir」，並透過社群發了一段AI生成的「飛升」影片，稱「是時候讓Nene安息了」。

▲鄭乃馨宣布改名。（圖／翻攝自Nene IG）

與此同時，鄭乃馨還宣佈將粉絲名從「Atom」改為「The Killian」，似乎想與過去完整切割，然而，現場播放的影片曝光後，整個過程卻被部分網友批評詭異。事實上，鄭乃馨長期以來對玄學和算命感興趣，此次改名也被猜測是想轉運，不少人質疑她精神狀態，認為她的行為有些「癲狂」，部分粉絲更是表示心寒，直言「曾經的甜妹已不復存在」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鄭乃馨被許多中國粉絲質疑精神狀態。（圖／翻攝自Nene IG）

鄭乃馨近年來因多次爭議事件備受關注，她4月因在泰國節目中大批中國廁所髒，引發辱華爭議，加上早期她曾以「華裔愛中國」的形象吸粉，後期言行卻與先前大相徑庭，讓中國粉絲直呼失望透頂，另一方面，她還因高價舉辦「治癒儀式」活動被指消費粉絲情感，票價甚至高達1700元人民幣（約7千元台幣），內容包含能量解讀和靜默送別，被諷為「邪教現場」。