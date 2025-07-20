賈靜雯曬「梧桐妹私房美照」　寵女開放預約：這個攝影師我喜歡

記者王靖淳／綜合報導

女星賈靜雯最近趁著暑假期間帶著女兒們出國度假，並透過社群曬出一系列旅遊近照，同時也在文中大讚女兒梧桐妹的拍照技巧，打趣表示：「有朋友想要預約嗎？」

▲賈靜雯曬梧桐妹合照。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）

賈靜雯在文中曬出梧桐妹幫她拍的照片，並透露自己對女兒的拍攝成果非常滿意，同時也表示，在對方的鏡頭下，她總能夠感到放鬆和自在。賈靜雯形容，自己在女兒的指導下拍照，感覺充滿愛意，而且母女間的默契，也讓整個拍攝過程變得更輕鬆愉快，「這個攝影師我很喜歡，帶著愛拍攝，在她鏡頭底下我很放鬆耶！」

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▲▼賈靜雯和梧桐妹互拍對方。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）

賈靜雯還幽默地詢問大家，是否有意找梧桐妹幫忙拍照，「有朋友想要預約嗎？」並在文末標記女兒的社群帳號。貼文及一系列的照片曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛寫下誇獎的留言，「舉手」、「好美」、「厲害ㄟ」、「好會拍喔」、「很會拍，應該是說，人美怎麼拍都好看。」

▲賈靜雯分享梧桐妹成果照。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）