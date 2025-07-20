林萱瑜隔空合照池昌旭　圓夢嗨喊：拍戲多年就為了這一刻

記者王靖淳／綜合報導

南韓男神池昌旭今（20）日來台出席品牌活動，身為粉絲的林萱瑜，稍早透過社群曬出兩人的隔空合照，開心寫下自己圓夢見到偶像的興奮心情，「難道我在這拍戲這麼多年，就是為了這一刻嗎！？」

▲林萱瑜曬出和池昌旭的合照。（圖／翻攝自Instagram／kininii）

透過林萱瑜分享的自拍可見到，她開心地瞇眼微笑，坐在她身後的池昌旭在發現鏡頭之後，也親切地對著鏡頭打招呼。林萱瑜在文中透露自己一直是對方的忠實粉絲，這份愛意身邊的朋友們都知道，因此在活動消息曝光後，大家都在第一時間關心她，擔心她錯過池昌旭的現身，為此她笑說：「大家都知道我的愛，還擔心我沒看到他，我就放心了。」

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▲林萱瑜見到池昌旭很開心。（圖／翻攝自Instagram／kininii）

林萱瑜坦言追了池昌旭十幾年，每次去韓國都會幻想能偶遇這位心儀已久的偶像。當她得知池昌旭會出現在自己平時工作的地方時，心情激動到難以形容，甚至還忍不住開玩笑說：「難道我在這拍戲這麼多年，就是為了這一刻嗎！？」她也表示，在見到池昌旭之前，幾乎無法相信會是真的，如今見到偶像且對方看向鏡頭，讓她感動直呼：「開心度真的無法言語！」並表示這是她人生中美好的一天，且對品牌的安排表達感謝，讓她得以圓夢見到偶像。

▲池昌旭來台出席品牌活動。（圖／記者吳睿慈攝）