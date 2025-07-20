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直擊／麥克風「吱吱聲」狂響！　池昌旭紳士舉動解圍美女主持人

記者吳睿慈／台北報導

南韓男神池昌旭20日在台出席品牌活動，繼5月在高雄主持拼盤活動後，相隔2個月再度來到台灣，透過保養品代言與粉絲見面。他下午參與記者會，不料現場出現設備問題，麥克風「吱吱聲」狂響，他見狀馬上把自己的麥克風遞給女主持人，試圖幫忙解圍，細心舉動相當圈粉。

▲▼池昌旭紳士舉動解圍美女主持人。（圖／記者吳睿慈攝）

▲▼池昌旭相隔2個月訪台。（圖／記者吳睿慈攝）

▲▼池昌旭相隔2個月訪台。（圖／記者吳睿慈攝）

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池昌旭為了活動來台，他親切地打招呼「大家好，我是池昌旭，很開心見到大家，這次為了品牌活動再次來到台灣，雖然下雨，但抱著很快樂的心情來到台灣」，他與粉絲分享「我帶妝的時間很長，皮膚又很敏感，保養品對於我來說是鎮定休息的時間，所以保養品對我來說很重要。」

▲▼池昌旭分享高雄。（圖／記者吳睿慈攝）

▲池昌旭分享高雄主持心得。（圖／記者吳睿慈攝）

相隔2個月再來台灣，池昌旭秀出第一次「主持」經驗，他害羞地笑出來「那是我第一次主持很心動很新穎的，首次站在這麼多K-POP粉絲的面前主持，讓我很緊張，這次活動在台北，比起那時候高雄，心情上更安定、更放鬆。」

多次訪台，池昌旭再次秀出台語「高雄水啦」，他想起上次在高雄吃到火鍋，「火鍋很好吃，還有我去過夜市，現在也突然想到，想吃大腸麵線還有雞排，但不知道能不能全都吃到。」

▲▼▲池昌旭把自己的麥遞給主持人解圍。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼▲池昌旭把自己的麥遞給主持人解圍。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼▲池昌旭把自己的麥遞給主持人解圍。（圖／記者呂佳賢攝）

▲池昌旭發現主持人麥克風故障，立刻遞上自己的麥。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼池昌旭紳士舉動解圍美女主持人。（圖／記者吳睿慈攝）

▲池昌旭把自己的麥遞給主持人解圍。（圖／記者吳睿慈攝）

特別的是，活動現場設備出現問題，女主持人麥克風「吱吱聲」狂響，她索性關掉麥克風用喊的方式訪問，池昌旭見狀展現細心的一面，立刻把自己手上的麥遞給女方，只是訪談恰好告一段落，他害羞地回答：「阿～不用了是嗎。」反應呆萌。

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池昌旭

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