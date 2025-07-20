林憶蓮開唱遇颱風攪局！　2度安可答謝歌迷：唱到天亮

▲林憶蓮澳門開唱。（圖／索尼音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

林憶蓮「迴響 Resonance」巡迴演唱會昨晚（19日）於澳門的威尼斯人綜藝館盛大舉行，儘管颱風「韋帕」逼近，仍無阻樂迷熱情，全場爆滿。林憶蓮以極具穿透力的嗓音演繹多首經典金曲，配合創新的舞台設計，加上澳門站是巡演中唯一室內場館，超近距離的座位安排讓觀眾更能感受演出魅力。

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▲▼林憶蓮寵粉演唱多首經典歌。（圖／索尼音樂提供）



林憶蓮希望透過歌曲，為大家帶來勇氣與力量，說：「大家好嗎？其實有好多想講，但都放在歌曲裡面了。其實每一晚的演出，對我來說，每一晚都好難忘，希望你們在歌曲裏面，都會有你們的回憶、你們的成長。如果未來的日子裏，你有任何時刻覺得迷失、傷心，或者不知道怎麼樣才算是好的時候，希望你們記得今晚，記得這些歌曲。我的一齊聚集在這裡，我們有愛和力量、勇氣，希望你們會記得，如果不開心的時候，今晚的演唱會可以幫你重新reset。」

昨晚澳門站是林憶蓮「迴響」巡演的第16站，也是首次大型室內場館演出， 有別過去十五站戶外場館，觀眾以難得可以超近距離欣賞演出，即使氣象局預告午夜有颱風，觀眾仍然無懼風雨，完場後更兩度要求安可，成功打動林憶蓮。

林憶蓮感動地說：「多謝大家！今晚可能會唱到天光？不是有颱風嗎？大家今晚不想回家了嗎？我聽到有人好大聲喊〈微涼〉，我覺得今晚又打風又落雨，大家這麼辛苦來到這裡，本來rundown安排是唱其他歌，你們先等等！」寵粉的她不忘先詢問演唱會監製倫永亮意見，商量後即拍板加唱〈微涼〉，以報答樂迷風雨中仍堅持到場支持。