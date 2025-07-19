港女星來台連遇4衰事！　「險無法入境」5分鐘路程繞1小時

記者劉宛欣／綜合報導

29歲香港女星黃紫恩（Jojo），因早期參與節目《#後生仔傾吓偈》打開知名度，後來也陸續在《青春不要臉》、《青年心城之撐起青春》、《隱形戰隊》等劇中客串演出，近年更活躍於綜藝節目。近日，她抽空來台灣旅遊，卻在Threads 上分享了一連串超搞笑的「災難式」旅遊插曲，引發網友熱烈討論。

▲黃紫恩。（圖／翻攝自黃紫恩Threads）

黃紫恩表示，這次台灣行一開始就不太順。她剛下飛機，竟發現自己入台證上的中文名字「莫名其妙」不見了，幸好移民官願意幫她重新列印一份證件，才順利完成入境手續。不過噩夢還沒結束，上車後她才驚覺行李箱竟忘在機場廁所，整個人火速衝回去撿回行李，再狂奔回車上，讓她自己也忍不住傻眼。

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▲黃紫恩。（圖／翻攝自黃紫恩Threads）

最誇張的是，黃紫恩飯店明明離車站只要 5 分鐘路程，她卻莫名其妙繞了一個小時才走到，笑說：「怎麼會這麼誇張啦？」結果到了飯店還沒鬆口氣，就又發現錢包被自己忘在櫃台，讓她哭笑不得直呼：「我真的是天生大頭蝦（指粗心大意的人）啦！」

其實這並不是黃紫恩第一次發生旅行意外，她之前就曾在路邊暈倒、整張臉摔在水泥地上，差點「毀容」，所幸沒釀成嚴重後果。