賴雅妍24年前黑歷史曝光「竟和温嵐有關」　她當場崩潰：不要查！

記者蔡琛儀／台北報導

温嵐今（19日）在Legacy TERA開唱，舉辦「嵐趴踢」，也是她出道26年以來首次在台北舉辦的個人演唱會，她去年底為電視劇《祕書俱樂部》的片尾曲〈遇見你〉，今特別邀請女主角賴雅妍一起合唱，也是賴雅妍睽違多時開金口獻唱，更意外爆出兩人除了這次合作，之前其實早已有頗深的淵源。

▲▼温嵐今晚邀請賴雅妍當嘉賓，兩人在台上玩得頗瘋。（圖／記者李毓康攝）

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賴雅妍透露，其實温嵐唱的〈底線〉是她當年出演《愛上哥們》的片尾曲，2001年自己還是小模時，還拍過温嵐〈眼淚知道〉的MV，還笑著對台下觀眾喊話：「你們不要去查喔！」擔心自己當年青澀模樣又被挖出來。有觀眾猜賴雅妍當年拍的MV是〈屋頂〉，温嵐幽默說：「那是我跟憲哥，難不成憲哥是你扮的？」賴雅妍還毫無包袱的搞笑模仿吳宗憲的口頭禪「見鬼啦」，讓全場笑翻。

今晚温嵐演唱會現場座無虛席，從選歌 、編舞、服裝，都由温嵐親自參與製作，更有身穿族服的親友團從部落遠道而來助陣，啤酒廠商也大方贊助1000瓶啤酒讓觀眾暢飲，現場相當熱鬧。

▲▼温嵐今晚火辣開唱。（圖／記者李毓康攝）

開場她以招牌熱曲〈熱浪〉揭開序幕，全場瞬間沸騰，接著她演唱與冰球樂團合作的最新單曲〈一個吻的時間〉後，與觀眾打招呼：「等了13年了，不介意再等我13秒讓我喝口水吧。謝謝大家來參加我出道26年來在台北的第一次售票演唱會！」緊接著温嵐又準備一連串經典曲目，包括〈藍色雨〉、〈底線〉、〈我全都相信〉、〈傻瓜〉等，讓現場變成大型KTV。