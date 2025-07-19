艾莉絲飛瑞士「驚喜合體小嫻」　重逢20年摯友嗨喊：我好期待

記者王靖淳／綜合報導

女星艾莉絲2017年再婚英國外交官老公後，帶著一對男女定居倫敦，近年淡出演藝圈的她，平時仍會透過社群記錄生活，今（19）日她就在限動曬出一張合照，透露自己飛往瑞士和20年摯友小嫻相聚，同時也興奮喊話：「我好期待啊！」

▲艾莉絲飛去找小嫻。（圖／翻攝自Instagram／iris_1221_lily）

艾莉絲透過IG錄製一段自拍影片，透露自己即將飛往某地探望一位交情深厚的老朋友，並拋出三大提示，讓網友們猜猜對方是誰：「第一，她是我認識了有20年以上的好朋友；第二，她現在在學習音樂，是一位大學生；第三，我們曾經一起工作很多很多年。」

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▲艾莉絲曬出與小嫻的合照。（圖／翻攝自Instagram／iris_1221_lily）

隨著提示逐步揭曉，許多網友都在限動的留言區裡面寫下答案，紛紛點名與她曾有多年合作、一起主持節目《天才衝衝衝》的藝人好友。艾莉絲最終在限動PO出一張合照，正式揭曉這位「神秘好友」正是女星小嫻，並開心表示：「你們都猜對了！」語氣中充滿對彼此重逢的期待。

▲小嫻出國進修音樂。（圖／翻攝自YouTube／小嫻黃瑜嫻hsien_0309）

事實上，小嫻近年回歸學生身分，考上屏東大學音樂系，最近她趁暑假和鋼琴家湯詩渝老師規劃到蘇黎世音樂系進修，並將過程拍成影片後上傳到個人頻道，其中一段她在欣賞一場tuba演奏活動時，因為深受音樂打動而忍不住淚灑現場，哽咽哭泣的畫面曝光後，立刻掀起討論，如今出現在艾莉絲的社群限動裡，再度引發熱議。