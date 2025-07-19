南珉貞過來人揭「婚姻3必要條件」！　暖勸經紀人：沒把握就別結

記者王靖淳／綜合報導

韓籍啦啦隊女神南珉貞過去曾有過一段婚姻，最近經紀人Sharon剛完婚，她在個人頻道分享一段兩人談論對婚姻看法的影片，並以過來人的身分提醒Sharon婚姻的秘訣在於信任、體諒、奉獻三點缺一不可，內容曝光後立刻掀起討論。

▲南珉貞。（圖／翻攝自Instagram／minjeong_w_）

影片中，當南珉貞察覺經紀人Sharon開始注重保養與減重後，脫口問道：「妳怎麼突然開始保養皮膚和減肥？」Sharon則開心透露：「因為我要結婚了！」兩人就此展開一段婚姻前輩與準新娘的婚姻對談。作為「婚姻過來人」，南珉貞被Sharon問及婚姻中最重要的元素時，她毫不猶豫地回應，「信任、體諒、奉獻」三要素缺一不可。

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▲Sharon（圖左）和南珉貞談論婚姻觀。（圖／翻攝自YouTube／남민정南珉貞）

南珉貞強調，「婚姻沒有信任、體諒、奉獻這三樣，根本不可能成功」，她認為如果對其中任何一項感到沒有把握，「那就不要結婚，那會是一段錯誤的婚姻」，並直言這三個條件是婚姻關係的基礎。不過，南珉貞也語帶幽默地補充，在這三項基礎之上，「其實還是需要其他附加的條件」，而她心目中最重要的附加條件就是「錢」。

▲南珉貞向Sharon分享婚姻建議。（圖／翻攝自YouTube／남민정南珉貞）