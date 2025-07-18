肖戰微博刪掉前綴！　X玖少年團「成員同步改名」間接宣告解散

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸33歲一線男星肖戰在2016年以男團「X玖少年團」主唱身分出道，2019年因主演電視劇《陳情令》爆紅，後來重心大多放在戲劇領域。他18日將微博帳號的「X玖少年團」前綴更改掉，他的團員們也都被發現已改名，間接宣告團體活動就此結束。

▲肖戰在2016年以X玖少年團的一員身分出道。（圖／翻攝自微博／肖戰工作室、X玖少年團）

肖戰在18日晚間7點，正式將其微博名稱從「X玖少年團肖戰DAYTOY」更改為「肖戰」，並同步更新個人簡介，僅保留代表作《藏海傳》、《夢中的那片海》和《陳情令》。而隸屬X玖少年團的趙磊、夏之光、彭楚粵、伍嘉成、谷嘉誠、郭子凡、和焉栩嘉，也都紛紛拿掉了團名。

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▲肖戰微博改名。（圖／翻攝自微博）

此外，X玖少年團的官方微博也發文寫下：「燃燒的時光成就了最好的少年，九年之玖，Be A Man，X玖少年團祝你開心快樂每一天！」雖然沒有明說團體解散，但由於X玖少年團已經許久沒有合體活動，加上團體合約到期，如今團員們紛紛改名，團體也形同走入歷史。

▲X玖少年團發文。（圖／翻攝自微博／X玖少年團）