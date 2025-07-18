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GINO賀剴剴條款通過　發文「不懂棄權立委」遭網友出征…他認錯道歉

記者蔡宜芳／綜合報導

男童「剴剴」遭保母姐妹劉彩萱、劉若琳虐死，引發全台震怒。而立法院今（18日）三讀通過《刑法》修正案，加重對凌虐兒童致死者的刑罰，男星GINO（蔡東威）18日在社群發文表示很開心能通過，但卻也因發言內容，意外遭到部分網友出征。

▲▼台北地院馬拉松審理剴剴案10天，今（7日）辯論終結，涉案在押保母劉彩萱（粉色連帽衣）5度鞠躬道歉，共犯劉若琳（灰色連帽衣）否認施虐，淡然表示「我沒什麼要說的」。（圖／記者黃哲民攝）

▲剴剴案涉案保母劉彩萱（粉色連帽衣）、共犯劉若琳（灰色連帽衣）引發全民公憤。（圖／記者黃哲民攝）

GINO對於「剴剴條款」立法院三讀通過，在社群激動寫下：「虐殺七歲以下兒童可判死刑！終於～」他也呼籲未來應訂定執行期限，不能無限延宕下去，並在最後附上「大家的辛苦沒有白費」、「剴剴你要保祐那些害你的惡魔全都去你面前下跪」及「真的不懂那些棄權的立委在想什麼」。

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然而，GINO的發言，引發不少網友砲轟質疑，他根本沒查證，就誤解投票內容，眾人紛紛留言表示「拜託搞清楚狀況再發言欸，條文看了嗎」、「我真的是對你蠻失望的，連查證的能力都沒有嗎」、「沒做功課就不要出來丟臉」。

▲▼GINO賀剴剴條款通過　發文「不懂棄權立委」遭出征道歉。（圖／翻攝自Instagram／gino.t）

▲GINO發文談剴剴條款通過一事，遭到網友砲轟。（圖／翻攝自Instagram／gino.t）

面對輿論壓力，GINO隨後將貼文中的「真的不懂那些棄權的立委在想什麼」編輯刪除，並在留言區道歉表示：「謝謝各位批評跟指教，我的確忽略每家媒體各有角度。關於286條款，我會再更仔細研讀，還有22章殺人及23章傷害，雖不是我本科專精，我會努力去了解。」

GINO也表示，刪除前一篇貼文中的部分文字，是為了讓討論更聚焦，「我在乎的是讓更多惡人看到剴剴條款通過，不敢再恣意輕舉妄動。」強調自己並無政治立場，出發點純粹是為了提升社會對兒童保護的關注。他最後也表示：「有錯就認，我會修正。」

立法院18日三讀《刑法》第272條之1及第286條條文修正，對於未滿7歲之人，以凌虐方式犯「殺人罪」者，處死刑或無期徒刑；對於未滿7歲之人，以凌虐因而「致人於死」者，處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑。272條之1部分獲藍綠白三黨共識「虐童死刑」無須表決，但攸關7歲以下、過失也處死刑的《刑法286條》修法，藍綠白無共識。

對此，綠委林俊憲表示，民進黨支持272條之1，虐殺兒童可處死刑或無期徒刑，早在協商階段，三黨都同意修正，所以不須表決，但《刑法286條》修正會造成「過失」比「故意」刑度還高的詭異狀況，所以反對。

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虐童立院修法GINO蔡東威剴剴剴剴案

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