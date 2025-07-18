張齡予力挺台師大學妹遭抽血不合理對待 批此事件「毫無人權意識的對待」

記者葉文正／台北報導

知名主持人張齡予畢業於師大國文系，針對學妹遭抽血不人道對待，她特別發文表示：「我念師大，但現在我不確定現在說「師大人」是不是一個加分，有多少人對母校依然充滿信任？我想師大接下來的處置，對於能不能維護學校的百年校譽非常關鍵，不只社會大眾張大眼，校友們也默默在觀察、在評分、在心中取捨。」

▲張齡予力挺台師大學妹。（圖／翻攝臉書）

張齡予說，「我從來不認識任何一個競技系的人，（在師大有體育系跟競技系）我幾乎沒有看過競技系的人跟普通班接觸，我只知道他們總是在場館忙著訓練、忙著比賽，一生堅持一個專業，期待為國爭光，要遇到他們只能到賽場場邊為他們加油。

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▲張齡予畢業於台師大。（圖／翻攝臉書）

但她知道每一個體育生都是從小就放棄了寒暑假還有早自習午休跟晚自習時間，刻苦的訓練，學長學弟制的體制裡，好不容易進入了大學殿堂。

「不合理的訓練當磨練」，張齡予認為我們知道訓練是辛苦的，但沒有任何人想得到，他們竟然要面對抽血換學分這種毫無人權意識的對待。多年來，不知道有多少人忍受抽血的痛苦、被當作白老鼠的不情願卻不敢多言，因為看看那些敢冒出頭的釘子的下場，過去18年血汗白流，在自己的項目可能面對前途盡失。

張齡予為簡學妹的勇敢深深敬佩，她展現了許多大人都沒有辦法堅持下去的抗壓性（我想這也是體育生的特質：耐挫、堅強、抗壓）她承受莫大壓力，千萬人檢視的眼光，卻還能邏輯清晰、論述明確。

她為自己跟那些受影響的學姊學妹站出來，只為不要更多人跟他們一樣遭遇，只為最基本人權尊重。簡學妹感動了全台灣，這些吹哨者的純真，踢破了巨塔的高牆，讓社會大眾有機會成為他們的後盾，謝謝你們不退縮的勇敢。

張齡予認為台師大也該感謝能遇到這樣的歷史事件，讓龐大的校務系統、爭議當事人可以好好反省，是否還記得師大「誠正勤樸」的校訓，你們的應對，將會決定未來我們這些校友能不能大聲自信的說「我是師大人」，「我以師大為榮」，或者，一句「丟臉」，不願多言。