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青龍系列獎／李光洙奪獎男配角獎哽咽！「今早都敬秀夢到我死了」

記者吳睿慈／綜合報導

第4屆青龍系列大獎於18日登場，演員李光洙以《惡緣》拿下戲劇男配角獎，他情緒激動，哽咽致謝：「真的完全沒想到，真心感謝大家。」並向一同參與製作的工作人員與演員們表達感謝之意，期間還提及好友都敬秀（D.O.），反轉感言引起關注。

▲李光洙奪獎男配角獎哽咽了。（圖／翻攝自KBS）

▲李光洙奪獎男配角獎哽咽了。（圖／翻攝自KBS）

李光洙在《惡緣》裡將壞人演繹地淋漓盡致，18日一舉拿下戲劇男配角獎，情緒相當激動，他哽咽致謝一起努力的工作人員，話鋒一轉，他說：「早上，都敬秀跟我說他做了個夢，夢到我在接受植髮手術時感染而死，我就罵了他一頓，沒想到，上網查發現那是吉祥的夢。」

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▲▼青龍系列獎／李光洙奪獎男配角獎哽咽了！「今早都敬秀夢到我⋯」。（圖／翻攝自KBS）

▲▼都敬秀夢到李光洙死掉，但其實是好運的夢。（圖／翻攝自KBS）

▲▼青龍系列獎／李光洙奪獎男配角獎哽咽了！「今早都敬秀夢到我⋯」。（圖／翻攝自KBS）

他也向家人表達感謝，並補充說：「總是對我說『我愛你』的姪子，為了成為一位可愛的叔叔，我會時時刻刻盡全力去做每一件事。」感性結束感言時間。

青龍系列大獎集結串流平台的戲劇、綜藝作品，《家族計劃》、《我死的一週前》、《外傷重症中心》、《苦盡柑來遇見你》、《黑白大廚：料理階級大戰》、《善意的競爭》、《魔鬼的計謀2》等都有入圍。

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