直擊／頑童MJ116睽違7年開唱　瘦子見台下一狀況不忍了：第一次來嗎

記者蔡琛儀／台北報導

嘻哈天團「頑童MJ116」睽違7年重返台北小巨蛋，今（18日）起一連兩週將舉辦7場「OGS」演唱會，打破嘻哈團體在小巨蛋唱最多場的紀錄，且7萬張門票全數完售，創下1.5億元驚人票房，寵粉的頑童將票房收益全數砸入製作費，因此收支打平。

▲頑童MJ116今晚在小巨蛋開唱。（圖／記者黃克翔攝）

一開場頑童就以組曲掀起序幕，包括〈走跳〉、〈幹大事〉，還是14年前的diss神曲〈30公分〉、話題新歌〈無袂煞〉，甚至大玩迷音梗「後面有車」，背後大螢幕出現一台大車，讓台下老鄉們全嗨到不行。7年來三人各自推出音樂作品，今晚他們更首次在團體演唱會中演唱，還各自走上深入觀眾席的環狀延伸舞台，再度引爆現場氣氛。

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瘦子笑說：「你們好嗎？今天是我們這個演唱會馬拉松第一天，大家心態怎麼樣啊？」隨後他說：「我先說我不是很快樂...一堆人坐在椅子上，是第一次來看嗎？我們這個沒有坐椅子，那些椅子都是擺好看的！」讓現場萬人紛紛歡呼尖叫。

▲▼ 瘦子、大淵與小春。（圖／記者黃克翔攝）

圈內人緣超好的頑童，今晚開唱也收到不少星友的花籃，像是天后張惠妹的祝福花卡上寫道：「OGS是要奪帥，到底～」Ella則表示：「大頑特頑，頑到瘋癲，歐吉桑就是要頑！！演唱會大成功！！」林志穎和老婆陳若穎則表示「炸裂全場，燃燒舞台，嘻哈精神永不敗，祝演出順利，人氣紅不讓，精彩到最後一拍」。

而小春過去曾參加節目《全明星運動會2》，同隊的小刀、潘君侖、洗菜以及顏佑庭4人都特地到場欣賞，還有本色音樂兩位大師兄熱狗、張震嶽也現身，吳思賢也來朝聖。

▼熱狗、《全明星》小刀、洗菜、潘君侖、顏佑庭、吳思賢來欣賞頑童演唱會。（圖／記者黃克翔攝）