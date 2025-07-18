青龍／任時完1年前說錯話！超猛10分鐘唱跳　網驚呆：忘記他是偶像

記者吳睿慈／綜合報導

第4屆青龍系列大獎於18日登場，本頒獎典禮選出OTT平台上的各類影視作品，成為影視圈重要的盛典。演員任時完奪得第3屆的視帝獎，他去年誇下海口表示「請多多找我跳舞！」沒想到主辦單位真的找上門，他成為本屆的開場表演嘉賓，偶像團體ZE:A出身的他再次唱跳，令粉絲激動不已，爆笑的是，他還把影帝李炳憲、徐玄振等人的青澀黑歷史翻出來，全場笑翻。

▲▼任時完1年前向主辦單位誇下海口「請多多善用我跳舞」，沒想到真的找上門。（圖／翻攝自KBS）



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任時完奪下第3屆青龍系列大獎視帝，誇下海口「請多多善用我、找我跳舞」，沒想到這句話在1年後成真，他成為本屆的開場表演嘉賓，懊悔地說出「得獎感言請小心講」，並帶來第一首歌演出〈Take me home〉時隔多年開金嗓，但歌唱實力寶刀未老，獲得全場讚嘆。

▲李濬榮、徐玄振、李炳憲青澀黑歷史全被翻出來，3人當場崩潰。（圖／翻攝自KBS）



畫面一轉，任時完遇到「大魔王」李炳憲，身為《魷魚遊戲》333號的他，驚訝大喊：「嚇我一跳。」從抒情舞台變成動感舞台，他跳著偶像出身入圍者的歌曲U-KISS、M.I.L.K.、少女時代的歌，只見李濬榮、徐玄振表情害羞又尷尬，主持人潤娥則是開心地跳著〈說出你的願望〉氣氛歡樂。

▲▼任時完的開場表演精彩又幽默。（圖／翻攝自KBS）



壓軸部分，任時完翻出影帝李炳憲的黑歷史，邀請對方跳一段，但李炳憲滿臉害羞，最後任時完救場跳完整場，獲得滿場掌聲，他則拿出紙條「發表得獎感言請謹慎」，字句充滿悔恨，全場笑出來。