汪峰賣線上課「銷量超悽慘」　情史精彩挨嘲：不如教怎追女神

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸歌手汪峰近日跟上線上課程熱潮，以299元人民幣（約1200元台幣）的價格，承諾在30天內教會素人唱歌。不料課程的銷售表現不如預期，引發網友熱議。該計畫由汪峰與女友森林北共同推動，結合音樂教育、線上直播與文旅產業，課程包括30堂汪峰親授課程及3場直播課，然而，截至目前課程僅售出231件，銷售額不到7萬元人民幣（約28.6萬台幣）。

▲汪峰賣起線上課程，銷量卻很慘。（圖／翻攝自汪峰微博）

課程銷量慘淡，許多人笑稱汪峰「教唱歌不如教戀愛」，認為她婚戀經歷比音樂成就更具吸引力。汪峰曾有過三段婚姻，前妻包括主持人齊丹、康作如，以及影后章子怡，此外還與模特兒葛薈婕育有一女「小蘋果」。章子怡曾表示，汪峰擅長捕捉女性心理需求，網友也因此看好他開設戀愛課程的潛力。對於課程銷量不佳，有網友建議汪峰改教「如何追女神」，必定會熱賣。

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▲網友笑稱汪峰應該賣追女神指南。（圖／翻攝自汪峰微博）

汪峰現任女友森林北因知性氣質走紅，曾參加《非誠勿擾》節目，不過她自嘲是「汪峰歷代條件最差女友」，但網友卻紛紛反駁，讚她年輕貌美且不輸汪峰的前任。汪峰雖是實力派歌手，但由於擁有精彩的情史，讓他的個人生活的關注度，始終高於他的作品。