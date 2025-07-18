女醫Tinder找愛「一見面就抓屁屁」　千人斬男護理師滑Grindr暈船

記者黃庠棻／台北報導

電影《關於愛》（LOVE）是柏林金熊獎得主達格約翰豪格魯德（Dag Johan Haugerud）「性愛夢三部曲」的二部曲，也是題材最大膽、前衛的一部。

▲《關於愛》剖析男女愛情樣貌。（圖／海鵬影業提供）

片中，挪威影后安德莉雅布萊恩霍維格（Andrea Bræin Hovig）所飾演的女醫師「瑪麗安」，是眾人眼中務實、有責任感的乖乖牌代表，沒想到她在跟人相親時，初見面就伸魔爪一把抓住對方屁屁，事後還滑Tinder與陌生男子一夜激情，精采演出榮獲本屆「挪威奧斯卡」阿曼達獎最佳女主角提名。

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▲《關於愛》剖析男女愛情樣貌。（圖／海鵬影業提供）

有趣的是，安德莉雅布萊恩霍維格的同志男護理師托爾（塔優西塔戴拉雅各布森飾）則自認是「Grindr千人斬」，卻暈船愛上了「沒試過車」的大叔，也榮獲最佳男配角提名。



《關於愛》的創作靈感源自英國女作家奧莉維亞萊恩（Olivia Laing）的〈孤獨的城市〉一書。片中大量的浪漫元素，則源於導演豪格魯德對《綠光》、《曼哈頓》等片的喜愛，除獲《紐約時報》讚嘆「每一幕都充滿美好的意境」，《好萊塢報導者》更盛讚電影「迷人又充滿智慧」。

▲《關於愛》剖析男女愛情樣貌。（圖／海鵬影業提供）

《關於愛》劇情描述女醫師瑪麗安（安德莉雅布萊恩霍維格飾）和男護理師托爾（塔優西塔戴拉雅各布森飾），各自嘗試在傳統關係之外尋找親密的可能。

兩人喜歡的都是男人，男護理師常藉Grindr約炮，女醫師則開始嘗試Tinder交友，但兩人最後都能如願尋得真愛嗎？該片鼓勵觀眾反思在現今這個瞬息萬變的世界裡，親密關係的複雜性，犀利而內省的劇本，不僅重新定義現代愛情，更令人回味無窮。

▲《關於愛》剖析男女愛情樣貌。（圖／海鵬影業提供）



有趣的是，豪格魯德以其敏銳的社會觀察，將Tinder或Grindr這類時下流行的交友App融入劇情中，尤其讓女主角藉著交友軟體，獲得某種程度的「性自主」。豪格魯德表示，女性的「性」是本片的核心焦點。

▲《關於愛》剖析男女愛情樣貌。（圖／海鵬影業提供）

豪格魯德更說即使在當今社會，女性的「性」仍不斷遭受男性、甚至女性自己的質疑與審視「我們尚未走到一個女性能自由選擇自己的性與情感、而不需加以辯解的社會」。有趣的是，當被問到是否鼓勵現代男女滑Tinder、Grindr交友？豪格魯德坦言，交友軟體確實讓「性」變得更容易，也讓人們更容易相遇。

▲《關於愛》剖析男女愛情樣貌。（圖／海鵬影業提供）

但豪格魯德也提出憂心「這可能還需要一點好運氣」。畢竟將人生最親密的關係交由交友平台決定，本身就是個值得憂慮的議題。《關於愛》今天起全台上映。