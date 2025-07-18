快訊／GD展覽辦一天被罵翻！主辦道歉「周邊改預購」：運費我們出

記者吳睿慈／台北報導

南韓天王G-DRAGON沉浸式主題展覽《G-Dragon Media Exhibition: Übermensch》於今日（17日）開幕，卻因周邊商品嚴重不足，開展首日就多個商品售罄，最終改成全預購的方式，但各方罵聲不斷，事隔1日，主辦單位「Creative MUT」18日在官方IG道歉，並表示為了讓所有參觀者能更便利且公平地購買商品，決定改善運營方式，導入預購系統，周邊改成預購。

▲GD展覽辦一天因周邊貨量嚴重不足被罵翻，主辦單位道歉了。（圖／翻攝自IG）



G-DRAGON展覽主辦方Creative MUT於18日出面表示，自17日起為了讓所有參觀者能更便利且公平地購買商品，決定改善運營方式，導入預購系統。根據現場情況及粉絲們的支持，為了使活動運作更加順暢，我們將對購買流程進行部分調整，並將所有已購票觀眾的銷售方式改為預約制。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼G-DRAGON展覽台北101周邊商品改預購。（圖／記者周宸亘攝）



粉絲在現場預購後，將會在10個工作天內陸續配送，主辦單位承諾：「所有運費均由主辦單位承擔，海外配送亦包含在內，此情況下配送時間可能延遲，敬請見諒。」若後續有變動會透過官方客服另外公告。

最後主辦方向消費者道歉：「對於因此造成的不便，我們深表歉意，並衷心感謝大家的理解與支持。體流程將由現場工作人員協助說明，還請多多包涵。」

完整公告：

G-DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch IN TAIPEI

2025年7月17日，主辦方為了讓所有參觀者能更便利且公平地購買商品，決定改善運營方式，導入預購系統。根據現場情況及粉絲們的支持，為了使活動運作更加順暢，我們將對購買流程進行部分調整，並將所有已購票觀眾的銷售方式改為預約制。

即日起，現場訂購的商品將依照付款順序，於10個工作天內陸續配送。所有運費均由主辦單位承擔，海外配送亦包含在內，此情況下配送時間可能延遲，敬請見諒。

若後續有任何雙動，將透過官方客服電子郵件另行公告。

(i.i.exh.taipei.cs@gmail.com )

對於因此造成的不便，我們深表歉意，並衷心感謝大家的理解與支持。

具體流程將由現場工作人員協助說明，還請多多包涵。

主辦單位 Creative MUT 敬上