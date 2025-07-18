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陳艾琳花店被爆「資遣懷孕員工」！一看監視器…失眠整晚：滿身髒水

記者潘慧中／綜合報導

陳艾琳近年淡出演藝圈後，全力投入花藝事業，未料最近突被爆料資遣懷孕員工，頓時引發討論。對此，她17日火速發文澄清：「公司於進行人力調整及做出資遣決策前，並未接獲任何與其個人健康或懷孕相關之資訊，對方亦未曾主動告知或提出任何說明。」

▲▼陳艾琳。（圖／翻攝自Instagram／chen_ai_ling51）

▲陳艾琳的花店被爆料資遣懷孕員工。（圖／翻攝自Instagram／chen_ai_ling51）

關於前員工在Threads發文稱「公司在得知我懷孕的情況下，仍決定立即終止勞動契約，只提出（營業虧損或業務緊縮）為理由」一事，陳艾琳承認對該員工是依據「《勞動基準法》第十一條第二款：『因經營虧損或業務緊縮』辦理」，但做出資遣決策前，她完全不知道對方懷孕，對方也未曾告知。

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▲▼陳艾琳。（圖／翻攝自Threads／chen_ai_ling51）

▲▼陳艾琳17日發文澄清。（圖／翻攝自Instagram／chen_ai_ling51）

▲▼陳艾琳。（圖／翻攝自Threads／chen_ai_ling51）

身為花店經營者，陳艾琳表示自己不會輕易資遣好不容易培養起來的同仁，「這樣的決定背後，肯定是已有溝通多次但始終無法改善的根本問題，也因此，我們才不得不做出艱難的選擇。」看到前員工的發文，她坦言感到沉重且失望，但並不會公開任何對話紀錄或店內的影像資料，「因為那是我們對每一位同仁最基本的尊重與界線。這也是我身為負責人，對公司現有同仁與合作夥伴所該守住的分寸。」

▲▼陳艾琳。（圖／翻攝自Instagram／chen_ai_ling51）

▲陳艾琳看到前員工的發文後，心情很沉重。（圖／翻攝自Instagram／chen_ai_ling51）

陳艾琳透露所有相關紀錄已交由律師，「若未來有主管機關或勞資單位介入，我們將全力配合，依法處理。也誠摯希望當事人能停止任何不實指控，讓事情回到尊重事實與理性對話的軌道上。」

▲▼陳艾琳。（圖／翻攝自Threads／chen_ai_ling51）

▲▼陳艾琳18日發文透露失眠了一整晚。（圖／翻攝自Instagram／chen_ai_ling51）

▲▼陳艾琳。（圖／翻攝自Instagram／chen_ai_ling51）

儘管已正面解釋，陳艾琳仍整晚睡不著，18日早上二度發文坦言「滿身的髒水要完全不在乎，其實不太可能」。回頭整理對話紀錄、調出監視器的過程，讓她沮喪又無奈，但仍選擇冷靜應對，「其實只要公開那些紀錄，被顛倒的是非、錯置的時間軸，都能一一解釋。但我知道，證據不是拿來對罵的，是為了保護團隊以備不時之需的。」

陳艾琳真心感謝每位陪她一起奮鬥過的同仁，「無論最後關係如何結束，我心裡都是充滿感謝的，只是我們終究無法控制別人會如何為了自己的立場繼續扭曲事實。只希望每個人都能為自己著想，正念面對、絕對誠實。」

陳艾琳17日Threads全文：

各位好，
我是浪花花藝的創辦人，陳艾琳。
近日有前員工於社群平台公開發表與其離職相關之個人言論，為避免外界誤解，浪花花藝特此聲明如下：
該員工之離職，係依據《勞動基準法》第十一條第二款：「因經營虧損或業務緊縮」辦理，屬於非自願離職之資遣程序。
公司於進行人力調整及做出資遣決策前，並未接獲任何與其個人健康或懷孕相關之資訊，對方亦未曾主動告知或提出任何說明。
有關其個人身體狀況之訊息，係於收到資遣通知後始首次提及。
浪花花藝一向重視勞動法令之遵循，並致力於建立一個尊重、多元、無歧視的工作環境。
我們珍惜每一位同仁的付出與努力，亦堅決反對任何形式之性別偏見與不平等待遇。
為避免不實資訊造成誤導，或有足以損害公司聲譽之言論出現，
本公司將持續蒐集相關事證，並保留法律追訴權利，必要時將委由律師處理，
以維護公司之合法權益與整體聲譽。
感謝各界的理解與關注。

最後，我想以創辦人的身份補充幾句心裡話：
身為一個花店的經營者，沒有人會輕易資遣自己好不容易培養起來的資深同仁，
更不會在明知自己必須重新訓練兩位新人、重新扛下原本職責的情況下，選擇這樣的安排。
這樣的決定背後，肯定是已有溝通多次但始終無法改善的根本問題，
也因此，我們才不得不做出艱難的選擇。
看到近日在社群上的言論，對我個人而言無疑是沉重與失望的。
我不會選擇公開任何對話紀錄與店內影像資料去佐證任何事情，因為那是我們對每一位同仁最基本的尊重與界線。
這也是我身為負責人，對公司現有同仁與合作夥伴所該守住的分寸。
所有相關紀錄已交由律師保存，若未來有主管機關或勞資單位介入，我們將全力配合，依法處理。
也誠摯希望當事人能停止任何不實指控，
讓事情回到尊重事實與理性對話的軌道上。

陳艾琳18日Threads全文：

很久沒有整晚無法睡了，
滿身的髒水要完全不在乎，
其實不太可能。
講個故事：
五月因公司進行整理與轉型，
資金投入外信用卡也都刷爆。
月底有幾天我靠著挖家裡的零錢過生活的。
但因同仁生日，
我努力在抽屜裡翻出一包以前收到的紅包，
我把它抽出來轉包為生日祝福。
這些年已讓我成為一個懂得保護自己的人，
與其說是保護自己，不如說是保護這個由大家努力打造出來的品牌。
看著行銷同仁兩天焦慮痛苦的樣子真讓人心疼！
回頭整理對話紀錄、調出監視器畫面，
無疑是沮喪又無奈的過程。
其實只要公開那些紀錄，
被顛倒的是非、錯置的時間軸，都能一一解釋。
選擇不做，不是因為沒準備，
而是因為知道：
證據不是拿來對罵的，是為了保護團隊以備不時之需的。
我不希望努力工作的夥伴被情緒與誤解拖入，
也不會為了回應看熱鬧的聲音，而犧牲大家對工作的尊重與自己的格局。
說到底我心裡是清楚的，
我真心謝謝每一位曾在浪花陪我走過的同事，
無論最後關係是如何結束，
我心裡都是充滿感謝的。
只是我們終究無法控制別人會如何為了自己的立場繼續扭曲事實。
只希望每個人都能為自己著想，
正念面對、絕對誠實
如同我的桌布一樣
 

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