病患看診前先問ChatGPT！　診斷出爐「第一反應」醫師聽了苦笑

記者劉宛欣／綜合報導

AI時代來臨，其中以ChatGPT使用者最為廣泛，卻也造成了不少問題。知名網紅醫師、YouTuber蒼藍鴿（本名吳其穎）除了本業以外，也相當認真經營社群，17日他便在臉書上分享了一段與病患的對話，對方在看診前還先透過ChatGPT查了資料，結果與他做的判斷一樣，讓人「放心」，令蒼藍鴿哭笑不得。

▲蒼藍鴿經常在社群分享健康知識。（圖／翻攝自蒼藍鴿YT）

蒼藍鴿17日在臉書分享道：「剛剛幫一位慢性病患調整用藥，患者露出滿意的表情。」沒想到接著病患竟對他說「吳醫師，你的判斷，跟ChatGPT一模一樣，這樣我就放心了。」他對此則幽默地寫下評論「謝謝你認同我，GPT超人」，網友也紛紛笑回「雖然不太對，但至少還會看醫生」、「不曉得是不是值得高興的事情」。

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▲病患在找蒼藍鴿看診前還先問了ChatGPT。（圖／翻攝自蒼藍鴿臉書）

蒼藍鴿平時經常在社群上分享專業健康知識，幾日前他曾提到維生素D對人體的重要性，直言在診所幫減重患者抽血，最常看到的營養素缺乏之一就是維生素D，更重要的是，維生素D跟肥胖有關聯，缺乏的人減重效果也可能比較差。他指出台灣人普遍曬太陽太少，加上飲食中含量也不高，很多人維生素D都不足，能達標的大多是有規律補充保健品的人。