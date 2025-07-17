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兩女恐嚇害死李善均！二審結果出爐「被判更重」法官怒斥：沒反省

記者劉宛欣／綜合報導

南韓知名男演員李善均生前遭人勒索巨款，後因不堪輿論壓力而選擇輕生。勒索他的加害人A女（酒店女室長）、B女（前電影演員）案件在16日二審宣判，法院推翻一審量刑，兩名被告皆被判處比一審更重的實刑。

▲▼李善均逝世1周年！遺作《幸福國度》台灣看得到。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲李善均2023年底輕生離世（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

根據韓媒報導，仁川地方法院於16日對酒店女室長A作出判決，將一審所判的有期徒刑3年6個月撤銷，改判5年6個月，而另一名涉案的前電影女演員B女，則從原本的4年2個月加重至6年6個月，A女原本因保釋獲釋，但當庭宣判後再度遭到收押。

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法院指出，A女在被李善均信任的情況下，不僅接受前述B女要求的金額，甚至索取更多金錢，並恐嚇了李善均，造成對方極大心理壓力與恐懼。法官強調：「被害人（李善均）在相關揣測性報導曝光後，選擇極端方式結束生命，無法否認被告對其死亡有直接影響。」法院也批評A在保釋後的態度，令人懷疑是否真的有在反省。

▲A、B女二審都被判了更重的刑期。（圖／翻攝自mbc）

▲A、B女二審都被判了更重的刑期。（圖／翻攝自mbc）

至於B女的部分，法院認定她先以毒品犯罪為由試圖勒索李善均未果，隨後又以「駭客」身分親自實施恐嚇，甚至購買多張非法手機SIM卡扮演駭客，行為極為惡劣，法院嚴詞指出：「她為達目的不擇手段，並對名人造成嚴重心理壓力，為其（李善均）極端選擇埋下導火線。」

此前，A女在2023年9月曾致電李善均，謊稱自己手機被駭並遭勒索，需要「封口費」避免外流，從而騙取3億韓元（約合新台幣700萬元）。事後警方調查發現，所謂的駭客正是B女，她與A女熟識且就住在同一公寓。B女得知A女曾使用毒品並與李善均關係親密，便策劃勒索行動。最終，B女於2023年10月直接恐嚇李善均，勒索金額為1億韓元（約212萬台幣），成功取得5千萬韓元。

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李善均

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