快訊／GD展覽「超夯周邊商品」陸續賣光！主辦出面：和韓方討論中

記者吳睿慈／台北報導

南韓天王G-DRAGON沉浸式主題展覽《G-Dragon Media Exhibition: Übermensch》於今日（17日）開幕，展覽第三區的「五面沉浸投影設計」，為台灣場限定的獨家展區，沒有在首爾、東京曝光過。只是周邊商品稍早爆出貨量不足的抗議聲，第一波觀眾入場結束後，便陸陸續續出現「sold out」（售罄）標示，令歌迷崩潰不已，對此，展覽區域的承辦單位回應「目前韓國主辦方正在討論替代方案。」

▲▼G-DRAGON展覽首日周邊商品就陸陸續續賣光，粉絲崩潰不已。（圖／記者周宸亘攝）



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G-DRAGON自回歸以來，巡演以最新專輯《Übermensch》為主，同步推出各種時尚、潮流感兼具的周邊商品，包含小雛菊手燈、鑰匙圈、絲巾、帽子等周邊商品超難搶，如今展覽移師來台，17日開展首日就爆出貨量不足，對此，承辦單位解釋：「本次因為颱風的因素，周邊到貨量不足，目前韓國主辦方正在討論替代方案。」

▲G-DRAGON展覽於台北101開展。（圖／記者周宸亘攝）



而訂購門票時，粉絲可以選擇A禮包、B禮包，對此，還有部分貨沒到台灣，承辦單位承諾：「禮包的部分在7月底以郵寄的方式寄給粉絲。」一次給予答案。