45歲日女星陳屍家中！家屬首公開死因…死訊拖2週發布藏悲傷原因

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星遠野凪子（本名：青木秋美）在7月3日被發現陳屍家中，遺體經過兩週卻沒有進一步傳出確認是本人的消息，而家屬終於在17日發訃聞證實逝世，享年45歲，同時公開死因是「意外身亡」。

▲遠野凪子日前被發現陳屍家中，家屬發文證實逝世，享年45歲。（圖／翻攝自日網）

綜合日媒報導，遠野凪子被發現在家中身亡，第一位發現並報警的人是她上個月底剛簽約的居家照護員，進行牙齒鑑定或DNA檢測，死者身分其實很快可以確認，但因為某些原因，一直沒有公開，社會線記者更向媒體界透露「DNA鑑定早就應該完成了。」還有記者透引述鄰居說法，她所居住的住宅3日晚間就有救護車、警車來此，部分媒體報導遺體已經腐爛，甚至傳出有專門從事「特殊現場清潔」的人員進行現場清理。

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根據多位社會線、娛樂線記者分析，遠野凪子去年（2024）離開待了5年的經紀公司，與一家公司簽業務合作，但是今年1月已經解約。再加上夏天屍體腐爛速度較快，家屬可能有無法指認的情況，但DNA檢定通常第二天可以知道結果，推測是警方認為沒有構成犯罪事件的可能，並不積極要公布身分不明的遺體是誰。面對外界希望有個明確的說法，但遠野凪子的情況太過孤立，沒有公司人員協助，也沒有傳出家屬詢問，推測是沒有人出面主動公布警方鑑定的結果。

▲遠野凪子以童星起家，演出無數人氣電視劇。（圖／翻攝自日網）

就在外界持續憂心時，遠野凪子的家人17日透過部落格發出訃聞，證實本人已經逝世的消息，文中寫道：「為了故人的名譽，我們也說明死因。根據目前警方的見解，死因為意外事故，並非自殺。故人生前也為了心愛的寵物貓每天努力生活。希望各位能理解她的這份心意」、「此外，許多人對故人表示關心，她生前非常珍愛的寵物貓已安全獲得保護，目前在安心的環境中健康地生活著，請各位放心。突然的消息給相關人士帶來了擔憂與麻煩，在此深表歉意」。關於後事將會由近親者處理，「故人生前專注於演員事業，面對各種困難，努力活下去。我們親屬對她的這份堅韌深感尊敬，並以她為榮」。

遠野凪子是四姊妹的長女，6歲以童星之姿踏入演藝圈，長大後在1999年主演NHK晨間劇《鈴蘭》走紅，隨後演出無數人氣電視劇，近年活躍綜藝節目。她曾長期受到母親虐待，導致患有禁食障礙，後來母親於2022年輕生，原因似是追隨癌逝的再婚丈夫。而她近年都是一個人與愛貓過著獨居生活。

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