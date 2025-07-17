朴炯植化身最大反派…冷峻眼神超毛！雷嘉汭出演韓劇首張海報曝光

記者黃庠棻／台北報導

今夏最血脈噴張的動作英雄系列韓劇《TWELVE》，今（17）日公開了充滿各種角色魅力的首張主海報。擁有12生肖力量的韓國型英雄的《TWELVE》將於8月帶來充滿熱血沸騰的夏天。

▲雷嘉汭演出韓國影集《TWELVE》，與馬東石同台飆戲。（圖／Disney+ 提供）

以東方12生肖為靈感的《TWELVE》，講述了為了守護人類世界而以人類姿態生活的12位天使，與邪惡勢力展開戰鬥的動作英雄作品。首張主海報中，個性鮮明、全副武裝的角色們氣勢登場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲雷嘉汭演出韓國影集《TWELVE》，與馬東石同台飆戲。（圖／Disney+ 提供）

守護地獄之門的12天使領袖「泰山」（馬東石飾），掌握全場氛圍，散發出強烈的氣場；與之對抗的邪惡勢力「五鬼（暫譯）」（朴炯植飾）也展現出耀眼的存在感，那雙張開的巨大黑色翅膀和渴望再次將世界染上邪惡的慾望，朴炯植透過冷峻的表情傳遞出緊張感。

▲雷嘉汭出演韓劇《TWELVE》公開首張海報。（圖／Diseny+提供）

與「泰山」一起守護人間世界的天使「元勝（暫譯）」（徐仁國飾）、「彌勒（暫譯）」（李主儐飾）、「多尼（暫譯）」（高圭必飾）、「姜志（暫譯）」（康美那飾）、「鼠鐸（暫譯）」（成愉頻飾）、「馬淑（暫譯）」（安芝惠飾）、「鈴鐺」（雷嘉汭飾），以及天使們的管理者「馬祿」（成東鎰飾）也將以多樣的魅力和充滿個性的動作，讓劇情更加豐富。

▲雷嘉汭演出韓國影集《TWELVE》，與馬東石同台飆戲。（圖／Disney+ 提供）

以平凡姿態生活在人間世界，卻為了守護人類與「惡鬼」的威脅對抗的他們，將如何保護世界，備受矚目。展現出前所未見、個性滿溢、刺激動作的《TWELVE》，已引發熱烈關注。而《TWELVE》確定將於8月23日在Disney+與KBS 2TV週末迷你劇同步播出，備受國內外觀眾期待。

▲雷嘉汭演出韓國影集《TWELVE》，與馬東石同台飆戲。（圖／Disney+ 提供）