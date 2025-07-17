鳳梨被當街槍擊「前任1句話被疑偷臭」！罔腰：開心ya 37字首回應

記者潘慧中／綜合報導

網紅鳳梨（吳泓逸）15日晚間與妻子歐菈搭乘阿法座車時，被不明騎士當街開槍掃射，現場遺留12顆彈殼，引發社會關注。未料隔天消息曝光後，曾與他有過一段情的罔腰突發文「今天是開心的日子ya」，被部分網友懷疑她是否意有所指。對此，她17日親自回應了。

▲罔腰16日的發文內容引發外界聯想。（圖／翻攝自Facebook／罔腰的腰）



罔腰在臉書留言區附上哭笑不得的表情符號表示，「我開心不能嗎？不然要說我好難過？連我的心情都要被干涉呀？出國不開心玩，不然要哭著玩？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲罔腰否認有偷臭鳳梨。（圖／翻攝自Facebook／罔腰的腰）



原來罔腰正和另一半在中國大陸遊玩，16日的貼文內容「今天是開心的日子ya」指的是她玩得很盡興，並非在偷臭前任鳳梨。看到有網友勸好聚好散時，她則不解反問：「為什麼我不能開心？」

▲▼鳳梨當時和歐菈在車上。下圖紅圈處為槍手騎士，箭頭處為鳳梨的車輛。（圖／翻攝自Instagram／dj__ola、記者爆料網）



事實上，鳳梨傳出被槍擊的事件後，第一時間並未接媒體的電話，而是選擇在社群發聲，「謝謝各界關心，很抱歉佔用了版面，我先照顧好家人。」同車的妻子歐菈隨後也低調在社群報平安：「各位朋友，我們人沒事，感謝朋友們關心。」