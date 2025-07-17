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曾之喬「真的穿高衩泳裝出門」！下身全透視　現蹤公園被看光超辣身材

記者潘慧中／綜合報導

曾之喬與辰亦儒結婚約5年後，2月證實已低調產下兒子，令粉絲又驚又喜。事隔約5個多月，她16日在社群網站上傳一系列街拍照，直接穿著高衩泳裝出門、下半身透視的造型，吸引上千人按讚！

▲▼曾之喬。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）

▲曾之喬下半身透視超辣！（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）

照片中，可以看到曾之喬身穿一件紅底藍白印花的連身泳裝，相當映襯她的白皙膚色，剪裁俐落合身，格外襯托出纖細的肩頸線條與身形比例。

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▲▼曾之喬。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）

▲▼曾之喬。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）

▲▼曾之喬。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）

▲▼曾之喬。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）

▲曾之喬真的穿泳裝出門，但可能是太害羞，下半身還圍了一件絲巾。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）

曾之喬下半身則以一件圖紋絲巾裙斜綁於腰際當成罩裙，輕薄布料透視出屁股蛋和長腿，展現出若隱若現的美感。配件方面，她搭配一個手提包和一雙酒紅色厚底涼鞋，整體風格很有層次感。

▲▼曾之喬。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）

▲▼曾之喬街拍照都超美。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）

▲▼曾之喬。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）

在貼文裡，曾之喬有感而發地說，對她而言度假不一定要去很遠的地方，公園其實就藏有放鬆的片刻，「拿著一杯咖啡坐在長椅上，輕鬆的靠著背，看著小孩與小狗們玩耍，吸取大地精華。」即使沒有人，她也能自在地在公園裡發懶，「就發懶的躺在溜滑梯上看天空，享受著多巴胺 colorful。」

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曾之喬

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