直擊／賈永婕「籌備半年請來GD」：機會來了！台北101這裡可免費看

記者吳睿慈／台北報導

韓流天王G-DRAGON（GD、權志龍）沉浸式主題展覽《G-Dragon Media Exhibition: Übermensch》於今日（17日）開幕，上午媒體搶先場率先讓粉絲聞香，台北101董事長賈永婕親自到場體驗展區，透露展覽籌備半年才完工，為了管控人流因此把展區擴大到連4樓都有裝置藝術，歌迷就算沒搶到展覽門票，也能體驗台北101位於各個角落的「免費拍照區域」。

▲賈永婕籌備半年請來GD展覽，特設買不到票的粉絲區域。（圖／記者劉亮亨攝）



《G-Dragon Media Exhibition: Übermensch》展覽於17日揭開序幕，台北101董事長賈永婕親自現身確認人流、展區狀況，耳朵特地戴上小雛菊耳環，以及特地戴上香奈兒項鍊，配合天王展覽慨念，她現身受訪表示：「展覽籌劃從2月開始，差不多半年，像這樣子的案子不是計畫多久，就是機會來了好好把握。」

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▲賈永婕現身GD展覽。（圖／記者周宸亘攝）

展覽除了付費區域，其他還有橫跨台北101大樓1樓、4樓與5樓三大體驗空間，其中2、3、4樓皆有免費可拍照的Daisy區域，賈永婕透露免費區域：「如果沒有買到票的粉絲，我們整個購物商場都有GD的IP，大家都可以來打卡拍照。」至於展區為何只有在5樓，她解釋有安全性考量，希望體驗感是好的，不要只有擠在展區內。

▲G-DRAGON展覽台北101展區內部曝光。（圖／記者周宸亘攝）



《G-DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch》移師台北舉辦，該展覽以高端技術與藝術打造， 讓觀眾能完整體驗展G-DRAGON的世界觀。 本展由G-DRAGON所屬的全球AI娛樂科技公司Galaxy Corporation，攜手內容方案公司Creative MUT（簡稱MUT）共同打造，展覽大量導入AI、即時全息影像（Hologram）、VR，以及Unreal Engine支援的次世代3D電腦動畫（CG）等尖端技術。透過這些高科技手法，展覽完整詮釋G-DRAGON第三張正規專輯《Übermensch》（意即「超人」）的核心訊息，並以數位媒體藝術形式生動呈現其創作哲學。

▲G-DRAGON展覽於台北101開展。（圖／記者周宸亘攝）



整體內容圍繞《Übermensch》的世界觀，透過數位語言具象化「自我超越」、「藝術的自由」與「對未來的想像力」三大主題，為觀展者帶來前所未有的沉浸式體驗。展覽於首爾僅展出短短10天，便吸引超過5萬5千人參觀，門票開賣20分鐘即全數售罄，週邊商品也於50分鐘內搶購一空，締造驚人的紀錄與話題熱度。