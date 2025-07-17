趙文卓17歲愛女畢業！讀瑞士名校「全球最貴」學費1年破500萬台幣

記者陳芊秀／綜合報導

53歲大陸男星趙文卓90年代到香港發展，主演電影《黃飛鴻》、《功夫皇帝方世玉》、《青蛇》等作品成名，2006年與女星張丹露結婚，育有2女1子。他7月初發文，分享一家人飛瑞士出席大女兒趙子儀（小名：玫瑰）的高中畢業典禮，並透露女兒拿了3個獎，而大女兒就讀的是瑞士貴族名校，一年學費超過500萬台幣。

▲趙文卓17歲大女兒高中畢業！全家飛瑞士參加畢業典禮。（圖／翻攝自微博／趙文卓）

趙文卓在微博曬出全家福照，開心寫下：「恭喜大女兒趙子儀『玫瑰』高中畢業，並拿了生物、藝術和最高成就大獎，弟弟趙子龍也拿了一個三顆鷹榮譽獎，妹妹趙子月也受到了鼓舞，為你們的努力鼓掌！加油！」照片中，17歲的趙子儀亭亭玉立，氣質優雅，身形高䠷、膚色白皙，展現貴族學生的自信風采。

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▲趙文卓17歲學霸女兒趙子儀畢業獲得3個獎。（圖／翻攝自微博／趙文卓）

趙文卓大女兒就讀的瑞士名校「羅西學院」（Institut Le Rosey），該校被稱為「全球最貴的寄宿學校」，根據學校官網簡介，2025至2026學年的住宿與學費為瑞士法郎15萬4200元（約台幣566萬1986元）。學校創建於1880年，校園設備奢華，擁有馬場、音樂廳、射擊場、遊艇等，學生多為皇室貴族與國際名流的子女，致力於打造上流菁英社交圈。

▲趙文卓女兒趙子儀就讀瑞士名校「羅西學院」，有全球最貴寄宿學校的稱號，學費1年超過500萬台幣。（圖／翻攝自微博／趙文卓）

能負擔女兒的高額學費，趙文卓的財力也引發外界好奇。據港媒《香港01》報導，他在演藝事業高峰期，單部片酬高達2000萬人民幣（約台幣8195萬元）。同時他也懂得投資理財，把收入放進房地產保值，光在北京就擁有6棟別墅與10個物業，現住在北京頂級豪宅區「東山墅」，在此住宅區擁有155棟獨立別墅，每棟面積約121坪，配有私人庭院及泳池，環境清幽。據悉，他們所住的豪宅市值約4.5億人民幣（約台幣18億元），宛如住在五星級飯店。

▲趙文卓香港拍電影片酬高，投資房地產保值，一家人低調住在北京別墅區。（圖／翻攝自微博／張丹露）

趙文卓的愛妻張丹露曾分享家庭日常，意外曝光過豪宅內部景觀，在一家團聚的照片中，可見客廳挑高設計、還有水晶吊燈，飯廳空間寬闊。花園種滿綠植與假山，一旁還設有水池，不僅優雅大氣，也營造出靜謐的生活氛圍。夫妻倆低調生活，給子女優質教育與環境栽培，也讓人見識到他愛家的一面。

▲趙文卓愛妻張丹露常分享家庭生活，豪宅內部意外曝光，家中還有庭院、泳池。（圖／翻攝自微博／張丹露）