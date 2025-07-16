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高文音斜槓直擊手術現場　大嘆「外科不是人幹的」

記者葉文正／台北報導

《聚焦2.0》是年代旗艦節目，以分享健康醫療新知，帶領健康潮流為主軸。今年五月起，因應多位權威名醫建議，主持人高文音親自走訪全台各大醫療中心及社區醫院。近日前往中國醫藥大學新竹附設醫院，脫下主播服，搖身一變「高醫師」，實際觀摩達文西大腸直腸癌手術過程，體驗一日「機智醫生生活」，並感嘆：「外科醫生不是人幹的。」

▲沈名吟副院長（右）親自帶領高文音參觀醫師休息室、換裝區、手術準備區。（圖／年代提供）

▲沈名吟副院長（右）親自帶領高文音參觀醫師休息室、換裝區、手術準備區。（圖／年代提供）

高文音親自前往中國醫藥大學新竹附設醫院，直擊達文西手術室、醫師休息室等不對外開放的空間，一走進醫師休息室就讓高文音直呼：「根本是置身《機智醫生生活》的場景！」她首次換上由沈名吟副院長準備的全套手術服，馬上要眾人叫一聲「高醫生」，場面十分好笑。高文音透露外科醫師為爭取黃金搶救時間，都是在置物櫃前迅速換裝，因此她和沈名吟副院長其實也是「坦誠相見」，面對面脫光便服換裝。初次體驗術前刷手流程時，高文音從指甲到手臂仔細清潔，不禁直呼「刷到皮都會痛」。

▲沈名吟副院長（右）親自帶領高文音參觀醫師休息室、換裝區、手術準備區。（圖／年代提供）

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▲高文音參觀達文西手術。（圖／年代提供）

高文音更親自進入手術室觀摩達文西直腸癌手術過程，沈副院長指出達文西手術具備高精準度與精細操作優勢，能縮短手術時間，且傷口小恢復快，對年紀大的人來說負擔相對較低。高文音親身感受醫療現場緊湊的流程，讓她感嘆：「外科醫生不是人幹的，太累了！」。近兩個月，高文音已實地走訪多家醫療機構，貼近第一現場，將為醫療創新單元《高文音來找你》，帶來不同以往的全新面貌，更多精彩內容請鎖定本週四中午12點，於《聚焦2.0》YouTube平台線上播出。

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