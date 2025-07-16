PENTAGON隊長Hui突宣布離開CUBE！　才骨折送醫…手寫信報平安

記者劉宜庭／綜合報導

南韓人氣男子團體PENTAGON隊長Hui（本名：李會澤）近日宣布與經紀公司CUBE娛樂合約結束，正式離開陪伴他多年的公司。消息一出，引發粉絲高度關注。

▲Hui手寫信。（圖／翻攝自Instagram／huitag_me）

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10日，CUBE娛樂曾宣布Hui在錄製綜藝節目《團結才能踢4》時，不慎在搶球過程中鼻骨骨折，需暫時中斷所有活動，專心治療休養。公司也強調，將以藝人健康為最優先，並全力支援其康復。怎料，相隔約一周時間，他今（16日）突然上傳手寫信，宣布離開待了多年的經紀公司CUBE娛樂。

對於離開CUBE的決定，Hui在親筆信中透露：「從練習生時期到出道，CUBE陪伴我走過許多重要時光，這是一段特別且充滿感謝的經歷。即使此刻仍感不真實與害怕，但我認為是時候迎接新的開始。」他感謝公司所有職員的陪伴與支持，並承諾將繼續在遠方支持CUBE及旗下藝人。

▲Hui不久前才受傷暫停活動，如今又突然宣布經紀公司合約終止。（圖／翻攝自Instagram／huitag_me）

對於UNIVERSE（粉絲暱稱），Hui深知自己不久前才受傷，如今又公開合約終止消息，擔心會讓粉絲更加憂慮，「我正在集中休息並努力康復，希望能早日以帥氣的模樣站上舞台！請不要太擔心。」他也坦言，人生中會有自然的變化，而現在正是屬於他的轉折點。他期待未來依然能與粉絲幸福同行，並深情告白：「那麼，未來也請多多指教。我愛你們，UNIVERSE。」

自2016年以PENTAGON隊長身份出道以來，Hui與團隊推出多首膾炙人口的歌曲，包括〈Gorilla〉、〈Beautiful〉、〈Shine〉等，同時活躍於音樂劇領域，近期更參演《愛在雨中》，展現深厚的舞台演技。