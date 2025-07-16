「鼻骨骨折」超慘傷照曝光！　《星光》張涵雅被兒子頭撞：沒想到

記者劉宜庭／綜合報導

女星張涵雅今（16日）透露人生中第一次骨折，令人驚訝的是，受傷部位竟是鼻骨。她表示，雖然鼻骨細小且脆弱，但所幸沒有發生錯位，因此醫師判定不需進行開刀手術。

▲張涵雅鼻骨骨折、床單沾血。（左圖經變色處理） 。（圖／翻攝自張涵雅IG）



張涵雅幽默寫道：「鼻骨很小一根，也沒錯位，不用開刀！不然整形外科順便幫我增高山根也是不錯！」展現輕鬆幽默的態度面對意外。此外，她還自嘲「我鵝子的頭真的很硬」，並分享此次受傷「痛到差點昏倒」的心情，讓粉絲感受到她堅強且樂觀的個性。

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▲張涵雅痛到差點昏倒 。（圖／翻攝自張涵雅IG）

張涵雅也透露，近期聽聞生肖屬豬的朋友下半年運勢不佳，以及獅子座迎來大水逆，為近期的不順添上了星座運勢的色彩。受傷消息一出，隨即引來親友關心，面對佩甄驚呼「天啊，你還好嗎？」她無奈回應：「呵呵！還好還好！只是沒想到兒子一撞，也能骨折！謝謝姐。」

歌手張涵雅原本是一名國小老師，為了音樂夢想放棄穩定工作，以《超級星光大道》、《我要當歌手》比賽受到注意。她與議員吳國寶婚後育有2子1女，至今6度入圍金曲台語歌后，可惜都跟獎項擦肩而過。