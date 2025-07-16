VERA成員一句話埋伏筆！葛兆恩集結「4大偶像團體」開唱

記者許逸群／台北報導

藝人葛兆恩（寶弟）繼去年成功舉辦首屆POPERA演唱會後，今年再度推出第二屆，將於7月26日在台北南港流行音樂中心Legacy TERA盛大登場。本次活動以偶像為主題，陣容堅強，邀請到幻藍小熊、FEniX、HUR+、VERA與洗菜、黃宏軒等超人氣偶像參與演出。

▲POPERA演唱會演出陣容堅強。（圖／葛兆恩提供）



葛兆恩表示，去年首屆POPERA演唱會的成功經驗，讓他更有信心和動力持續舉辦。值得一提的是，他去年合作BL劇的演員紀成澔Nelson（VERA成員），曾開玩笑地問他為何沒邀請VERA，他便承諾第二屆一定會邀請。如今兌現承諾的同時，葛兆恩也透露，兩人將演唱會中有特別的合作演出！

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本屆POPERA演唱會選址於台北南港流行音樂中心Legacy TERA。主辦單位更貼心地準備了所有參與偶像團體的周邊商品，力求讓觀眾留下美好的回憶。葛兆恩透露，希望藉由POPERA演唱會提供更多年輕人展現才華的舞台，並期許未來能更頻繁地舉辦類似活動，讓更多人能享受音樂的魅力。

▲葛兆恩近年籌辦演唱會規模越來越大。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

除了強大的演出陣容外，葛兆恩也表示，本次演唱會的成功，不僅僅是單純的娛樂活動，更是他持續投入音樂產業、回饋觀眾的一種方式。他希望透過這個平台，讓更多年輕的音樂人被看見，同時也為台灣的流行音樂文化注入新的活力。這份熱忱與努力，也正展現在他積極籌備、力求完美的態度之中。

整體而言，第二屆POPERA演唱會不僅延續了去年的成功經驗，更在規模和陣容上有了顯著的提升。葛兆恩的努力與用心，不僅體現在演唱會的細節安排上，更展現了他對音樂產業的熱情與承諾，值得期待未來他將帶來更多精彩的演出與活動。