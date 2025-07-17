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7月17日星座運勢／射手桃花運爆發　金牛業績飆升

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：提供合作想法

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感情：適當放慢步調

財運：冷靜投資理財

幸運色：藍綠色

貴人：魔羯

小人：巨蟹

雙子座

工作：面臨恐懼痛苦

感情：找回彼此初心

財運：解決金錢問題

幸運色：深綠色

貴人：獅子

小人：魔羯

天秤座

工作：較無工作熱忱

感情：誠懇打動對象

財運：周轉恐陷危機

幸運色：金箔色

貴人：射手

小人：天蠍

【土象星座】

魔羯座

工作：保持工作熱忱

感情：設立過高標準

財運：付出獲得收穫

幸運色：西釉色

貴人：巨蟹

小人：牡羊

金牛座

工作：嶄新的新方針

感情：悲傷自我糾結

財運：順利提升業績

幸運色：銀白色

貴人：牡羊

小人：射手

處女座

工作：獨自完成工作

感情：增加彼此感情

財運：把握賺錢時機

幸運色：草皮色

貴人：雙魚

小人：處女

【水象星座】

巨蟹座

工作：相信自己做到

感情：切莫違背內心

財運：決策不宜遲疑

幸運色：淺灰色

貴人：天秤

小人：雙子

天蠍座

工作：以淡定來面對

感情：不必花言巧語

財運：盡快解套資金

幸運色：彩虹色

貴人：處女

小人：金牛

雙魚座

工作：提升商家銷量

感情：放下對錯糾結

財運：財運起伏較大

幸運色：天空藍

貴人：金牛

小人：獅子

【火象星座】

牡羊座

工作：嘗試原諒他人

感情：多多往外旅行

財運：沒有白吃午餐

幸運色：淺粉色

貴人：雙子

小人：天秤

獅子座

工作：團結團隊氣氛

感情：盡量放下執著

財運：業績源源不絕

幸運色：酒紅色

貴人：天蠍

小人：水瓶

射手座

工作：抽查基層業務

感情：人緣桃花滾滾

財運：確認消息來源

幸運色：粉晶色

貴人：水瓶

小人：雙魚

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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ETtoday每日星座運勢星座運勢小孟老師清水孟國際塔羅小孟老師

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