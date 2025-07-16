連勝文挑戰煎蛋捲　蔡依珊爆氣喊：火要關啦！真實互動笑翻網友

記者黃翊婷／綜合報導

紅豆食府千金、國民黨副主席連勝文的妻子蔡依珊經常在社群平台分享日常生活，日前她在IG上傳一段「早餐蛋捲對決」影片，找來連勝文和同事進行比賽，並由她和攝影師好友擔任評審，過程中意外揭露夫妻倆的真實互動狀況，逗笑許多網友。

▲連勝文稱讚妻子蔡依珊做的義大利麵很好吃。（圖／翻攝自Instagram／pattytsai13，下同。）

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蔡依珊14日在IG上傳一段影片，內容為早餐蛋捲對決，分別由連勝文和同事Jessie比賽煎蛋捲，再由她和攝影師好友試吃，最後決定誰是蛋捲冠軍。影片一開始，連勝文一出場就說妻子是Pasta Queen（義大利麵女王）、廚房沙皇，夫妻倆如果一起下廚，他都只能當機器人，「AI你知道嗎？所以我太太叫我動手就動手。」結果立刻被蔡依珊吐槽，「你有像AI那麼厲害嗎？」

接著，雙方選手開始進行料理，同事Jessie做出加入鰹魚粉、七味粉、檸檬胡椒鹽的魔法粉末蛋捲；連勝文則是端出記憶中的歐姆蛋，加入雞蛋、奶油、火腿、蘑菇，經蔡依珊和好友試吃之後，一致認為連勝文做的蛋捲比較好吃。有趣的是，連勝文在挑戰翻蛋時，連續5次漏掉蔡依珊的關火提示，讓蔡依珊一度爆氣喊出，「火要關啦！」

▲蔡依珊提醒連勝文關火。

影片公開之後，網友們紛紛留言表示很有趣，還敲碗希望他們接著做創意午餐對決，「有了早餐，下次可以看創意午餐對決嗎」、「火要關啦，真可愛的夫妻」、「好可愛的夫妻互動哦」、「哈哈哈哈超愛小杰（Jessie），她可以多做幾道菜嗎」。