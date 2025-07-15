洪詩懷二寶「李運慶貼心幫剪腳指甲」　甜讚尪神隊友：值得給版面

記者王靖淳／綜合報導

女星洪詩2023年嫁給男星李運慶，去年生下女兒「哺哺」，並在今年5月驚喜宣布懷第二胎，事後也透露是女寶寶。目前懷胎6個月的她，最近在社群發文放閃，除了透露老公親自幫她剪腳指甲之外，同時也甜蜜稱讚對方是神隊友。

▲洪詩曝李運慶親自幫剪腳指甲。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）

進入孕後期的洪詩坦言，身體越來越不舒服，甚至連翹腳都感到吃力，讓日常小事如剪腳指甲都變得困難。然而，她特別感謝老公運慶體貼入微，不但貼心幫她按摩，還在她隨口提到腳指甲太長後，立刻主動出手幫忙修剪，讓她直呼：「這樣的老公值得給個版面！」

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▲洪詩懷胎6個月。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）

洪詩透露，從懷孕初期到現在，李運慶始終耐心照顧她的身體狀況，「只要我腳伸過去，運慶就會幫我按摩」，展現十足的貼心。如今身體負擔日漸加重，她感性表示，老公無微不至的照顧讓她「懷孕的不舒服都減輕好多」，最後也充滿感激地說道：「感謝我的神隊友老公！」貼文曝光後，湧入大批網友朝聖留言「幸福」、「好老公」、「不錯不錯。」