台灣生態攝影傳奇登上大銀幕！　「耗時6年」一路拍到亞馬遜雨林

記者黃庠棻／台北報導

台灣生態保育的重要推手、生態攝影先驅徐仁修，首度以個人生命歷程為主角登上大銀幕。紀錄片《我在荒野做了一場夢》由緯創人文基金會獨家贊助、由曾獲台北電影節百萬首獎的導演沈可尚執導，歷時6年拍攝，橫跨台灣山林與亞馬遜雨林，將徐仁修對大自然的深刻凝視與長年奔走荒野的精神，以極致詩意的影像語言凝結成片。

▲紀錄片《我在荒野做了一場夢》記錄了台灣生態攝影傳奇徐仁修的故事。（圖／牽猴子提供）



導演沈可尚攜手攝影團隊，與徐仁修走入自然深處，紀錄他超過50年如一日，以影像、文字與行動守護自然的6年足跡。「大自然，花一輩子都寫不完，用活好幾輩子的態度，去理解祂的豐富，辛苦就是最大的幸福。」，這段在紀錄片一開頭的文字，就是徐仁修為自己的熱情留下最好的註解。

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▲紀錄片《我在荒野做了一場夢》導演沈可尚。（圖／牽猴子提供）



徐仁修出生於新竹芎林鄉，自幼在農村長大，耳濡目染大自然的節奏，也練就一身抓魚、捉昆蟲的好本領；如今帶著學生上山導覽，他依舊身手矯健，隨手就能抓到一隻可愛的小山老鼠，讓現場驚呼連連。大家在他幽默又生動的解說下，不僅感受自然魅力，還收穫滿滿冷知識。

而徐仁修分享一個有趣觀察，水鹿常常會悄悄接近營地，原因是山區夜晚天寒地凍，有些露營者會在帳篷外隨地解放，到了白天被陽光曬乾後，結出鹽分，水鹿為了補充鈉，就會靠近這些「鹽地」舔食，形成奇妙又真實的自然互動。

▲紀錄片《我在荒野做了一場夢》記錄了台灣生態攝影傳奇徐仁修的故事。（圖／牽猴子提供）



隨著徐仁修的眼睛看世界，導演沈可尚也在臉書上寫道「過往，走入山林，大都具目的，只為了拍下好鏡頭，就走了；這回，走入山林，更像生活中持續會出現的狀態。」他們一路從城市近郊，拍到亞馬遜雨林，面對萬物的瞬息萬變，他們長時間耐心等待，就為紀錄驚喜片刻。

一次深夜等到清晨終於拍到台灣特有種長鬃山羊可愛進食的畫面，徐仁修說「你們運氣很好啊，我大概是找了至少30次以上才拍到。」回想這數不盡的驚奇旅程，導演也分享「好棒的一段大人變小孩的旅程。」

▲紀錄片《我在荒野做了一場夢》記錄了台灣生態攝影傳奇徐仁修的故事。（圖／牽猴子提供）



徐仁修在片中最後留下一段話「深入自然，從不來自刻意的大計劃，而是就算寫了遺書，活下來就繼續出走的熱情。」、「只要懷抱愛與浪漫，離開舒適圈，探險，隨時可以從腳下的土地開始」，足見他一生對自然的敬畏與熱愛。

▲紀錄片《我在荒野做了一場夢》記錄了台灣生態攝影傳奇徐仁修的故事。（圖／牽猴子提供）



《我在荒野做了一場夢》由七日印象製作、緯創人文基金會獨家贊助，將在8月22日上映；海報則由知名設計師陳世川操刀，徐仁修拿著單眼站在草地上專注的樣子為主視覺，一亮相就在社群引起討論。