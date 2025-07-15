小樂穩交女友3年！　鬆口「結婚計劃」甜告白：她讓我成為更好的人

▲ 小樂吳思賢舉辦《LET GO》MV首映會。（圖／記者徐文彬攝）



記者翁子涵／台北報導

小樂吳思賢睽違9年推出《Let Go》專輯，今（15日）舉辦MV首映會，乾媽王彩樺也特別在百忙之中驚喜現身，他在MV中大展粗肌身材，現場也被力拱脫衣，寵粉的他，當場脫到只剩背心，放送福利，他透露自己因先前拍戲，花了很多時間鍛鍊操肌，目前體脂只有8，更有宛如冰塊盒的8塊腹肌，被問女友是否喜歡？小樂笑說：「她覺得很健康。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼小樂吳思賢和粉絲近距離互動。（圖／記者徐文彬）



小樂去年10月認愛交往2年的圈外女友，不諱言這次專輯靈感很多都來自女友，他感性告白：「她讓我學習到很多，成為一個更好的人，更懂得珍惜對於人事物，包含看待事情的各種角度，她讓我加速成熟。」對於是否往結婚方向前進，小樂直球回：「肯定是這個人，但不是現在，也不會太久，我年紀也不小了，現在還想要有些自由的時間。」

小樂坦言怕結婚就馬上進入到生子階段，現在還想享受下自由，「先有後婚不會，如果發生了也沒關係，最重要的是理當要承擔責任。」他表示若沒有意外，會跟這個人順其自然地走下去，「應該是我要努力一點，搞不好人家不想嫁給我。」

而他也將舉辦北中南3場簽名會，將於7/19（六)在台北松菸、7/27（日）在台中廣三SOGO以及8/2（六)在高雄夢時代購物中心舉辦，邀請粉絲近距離與他一起現場互動，小樂興奮地說：「真的很想念大家，希望可以趕快跟粉絲們見面。」