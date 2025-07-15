黃子韜帶病錄影！被女選手「當場拒絕」變臉狂嘆氣　尷尬畫面全播出

記者孟育民／台北報導

《新說唱2025》由黃子韜、萬妮達Vinida Weng、時代少年團的嚴浩翔、TizzyT謝銳韜與Capper張硯拙擔任明星製作人，最新一集於12日播出，黃子韜錄影時帶病上陣，他以個人之姿頂著強大的戰隊「龍騰七曜」，表示：「我想選一批新生代，他們真的有才華。」而萬妮達、嚴浩翔主打六角形戰隊，在組建戰隊「Underdog」時更傾向於吸收六邊形戰士，可以游刃有餘地應對不同賽制及對手，思考周密全面。

▲黃子韜帶病錄影 。（圖／iQIYI/愛奇藝國際版提供）

節目中2位選手組成的隊伍和大魔王對抗賽，贏的組合一起留下，輸的一組要被明星製作人淘汰1人；而2對2選手對抗賽則是凡事輸了就整組被淘汰，而精彩的比賽結束後也讓明星製作人很頭大，嚴浩翔大喊：「這怎麼選啊？」TizzyT也說：「都好硬啊！硬碰硬了！」黃子韜則說：「我扛著感冒來的，看到這個現場說明我沒有白等。」

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然而，最具戲劇性的一幕出現在選擇戰隊的過程中。選手李由音在兩位明星製作人黃子韜和萬妮達、嚴浩翔的戰隊間猶豫不決，最終選擇了萬妮達的「Underdog」戰隊，這讓一直以來都支持她、甚至表明過想簽她的黃子韜大嘆一口氣深感失望，李由音也懊悔直說：「我太糾結了。」甚至蹲下來想解釋，黃子韜說：「妳太讓我失望了，我的心從來沒有變過。」李由音聽到後嚇了一跳試圖滅火，她訪問時表示很糾結，也說：「太對不起他了，我不知道該怎麼去表達我這個愧疚感。」





▲李由音 。（圖／iQIYI/愛奇藝國際版提供）

李由音一直蹲在舞台上，被節目導演提醒返回選手區，黃子韜不於理會且再次深嘆一口氣，把扣罩戴緊低下頭。最後工作人員還跑出來扶她站起來帶離現場，李由音不願被帶走說：「我想請求他一下原諒不行嗎？」但為讓節目繼續下去，她還是被勸離了。

▲黃子韜現場發飆戴口罩 。（圖／iQIYI/愛奇藝國際版提供）

沒想到還有一線生機，在接下來的環節，導師可以直接選3位選手，而黃子韜仍大氣的再次選擇李由音，他表示，「我還是堅持一次好吧，不選就算了」。接著帥氣蓋牌。只不過李由音仍堅持選擇萬妮達、嚴浩翔的「Underdog」，李由音離場時對著黃子韜說：「我怕你生氣。」黃子韜也很直白回應：「我肯定生氣啊，我從頭到尾支持妳，妳不選我一下。」後來仍有握手和好。

▲黃子韜直白個性掀火花。（圖／iQIYI/愛奇藝國際版提供）



